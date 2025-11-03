Почти два десятка мужчин избежали мобилизации: кого будут за это судить

Суд ждет заведующую неврологического отделения одной из харьковских больниц, уточнили в облпрокуратуре. По данным следствия, 19 мужчин получили от обвиняемой сфальсифицированные справки о болезнях.

С июля 2022 по март 2023 года женщина выдавала неправдивые документы о различных болезнях, установили правоохранители.

«Врач выдавала акты первичного осмотра, медицинские карты и выписки якобы по результатам проведенной госпитализации, в которые вносила фиктивные диагнозы тяжелых неврологических болезней», – уточнили в прокуратуре.

Однако ни один мужчина не госпитализировался, обследования не проходил и, соответственно не был болен, утверждают правоохранители.

«В дальнейшем она составляла акт исследования состояния здоровья, становившегося основанием для установления группы инвалидности, что давало возможность признать мужчин непригодными к службе и снять их с военного учета», – объясняют в сообщении.

Теперь женщину ждет суд. Заседания пройдут в Шевченковском райсуде Харькова.