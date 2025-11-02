Live
  • Вс 02.11.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Подростки в Харькове проехались снаружи трамвая: как отреагировала полиция

Происшествия 09:55   02.11.2025
Елена Нагорная
Подростки в Харькове проехались снаружи трамвая: как отреагировала полиция

В конце октября водитель трамвая сообщил правоохранителям о случае зацепинга на территории Холодногорского района. Двое подростков проехались на трамвае, схватившись за заднюю часть вагона.

Правоохранители установили личности нарушителей и провели с их родителями профилактическую беседу. В ГУ Нацполиции в Харьковской области подчеркнули, что зачепинг смертельно опасен.

Полицейские призывают родителей объяснять детям возможные последствия такого экстремального досуга, контролировать их активность в соцсетях, а также поощрять занятия спортом.

Свидетелей зачепинга просят немедленно сообщать об этом сотрудникам транспортного депо или железной дороги либо же звонить по номерам 102 или 101.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», по информации Rating Group и UNICEF, осенью прошлого года у 27% маленьких украинцев был высокий или повышенный уровень стресса. Уже в 2025 году этот показатель вырос до 37%.

Читайте также: Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
01.11.2025, 13:17
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
02.11.2025, 07:58
Что будут делать с модульным городком в Харькове, который непригоден для жизни
Что будут делать с модульным городком в Харькове, который непригоден для жизни
01.11.2025, 17:42
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
01.11.2025, 07:42
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
01.11.2025, 22:41
Лозовая без света: на рассвете РФ атаковала критическую инфраструктуру
Лозовая без света: на рассвете РФ атаковала критическую инфраструктуру
02.11.2025, 10:36

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подростки в Харькове проехались снаружи трамвая: как отреагировала полиция», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце октября водитель трамвая сообщил правоохранителям о случае зацепинга на территории Холодногорского района.".