Подростки в Харькове проехались снаружи трамвая: как отреагировала полиция

В конце октября водитель трамвая сообщил правоохранителям о случае зацепинга на территории Холодногорского района. Двое подростков проехались на трамвае, схватившись за заднюю часть вагона.

Правоохранители установили личности нарушителей и провели с их родителями профилактическую беседу. В ГУ Нацполиции в Харьковской области подчеркнули, что зачепинг смертельно опасен.

Полицейские призывают родителей объяснять детям возможные последствия такого экстремального досуга, контролировать их активность в соцсетях, а также поощрять занятия спортом.

Свидетелей зачепинга просят немедленно сообщать об этом сотрудникам транспортного депо или железной дороги либо же звонить по номерам 102 или 101.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», по информации Rating Group и UNICEF, осенью прошлого года у 27% маленьких украинцев был высокий или повышенный уровень стресса. Уже в 2025 году этот показатель вырос до 37%.