Подростки в Харькове проехались снаружи трамвая: как отреагировала полиция
В конце октября водитель трамвая сообщил правоохранителям о случае зацепинга на территории Холодногорского района. Двое подростков проехались на трамвае, схватившись за заднюю часть вагона.
Правоохранители установили личности нарушителей и провели с их родителями профилактическую беседу. В ГУ Нацполиции в Харьковской области подчеркнули, что зачепинг смертельно опасен.
Полицейские призывают родителей объяснять детям возможные последствия такого экстремального досуга, контролировать их активность в соцсетях, а также поощрять занятия спортом.
Свидетелей зачепинга просят немедленно сообщать об этом сотрудникам транспортного депо или железной дороги либо же звонить по номерам 102 или 101.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», по информации Rating Group и UNICEF, осенью прошлого года у 27% маленьких украинцев был высокий или повышенный уровень стресса. Уже в 2025 году этот показатель вырос до 37%.
Читайте также: Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: зацепинг, новости Харькова, полиция, полиция Харьковской области, трамвай;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Подростки в Харькове проехались снаружи трамвая: как отреагировала полиция», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 09:55;