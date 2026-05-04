Пожилой велосипедист погиб во время российского авиаудара по Харьковщине
69-летний пенсионер попал под удар управляемыми авиабомбами по Чугуевщине в Харьковской области, сообщает Нацполиция.
Чрезвычайно происшествие случилось 4 мая в селе Захаровка Волчанской территориальной громады Чугуевского района.
Свидетелем российской агрессии стала местная жительница, она же и сообщила полиции, что в результате вражеского авиационного удара КАБом погиб 69-летний местный мужчина.
Напомним, 4 мая армия РФ ударила ракетой «Искандер» по Мерефе. Попадание зафиксировали в дорожное покрытие. В результате удара погибли семеро человек — мужчины 50, 59, 63 и 69 лет и женщины 74, 41 и 52 лет.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, КАБ, Нацполиция;
Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 20:58;