Харьков атаковали авиабомбами, обещают включить отопление – итоги 21 октября

Происшествия 23:00   21.10.2025
Елена Нагорная
Харьков атаковали авиабомбами, обещают включить отопление – итоги 21 октября

Управляемые авиабомбы сбросила армия РФ на Харьков после полуночи, прилеты зафиксировали в Индустриальном и Немышлянском районах. Мэр Игорь Терехов высказался по поводу рисков полного блэкаута: город отработал разные сценарии. Отопление могут включить в течение десяти дней, заявили в НЭК «Укрэнерго». Шесть супермаркетов открылись в Харькове с начала года. МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 октября.

Массированные удары КАБами по Харькову возобновились

Взрывы раздавались после полуночи. Атакам подверглись два района — Индустриальный и Немышлянский. В Индустриальном прилетело по частному сектору. По данным мэра Игоря Терехова, повреждения получили более десяти домов. На этой локации пострадали одиннадцать человек — восемь женщин и трое мужчин, сообщили в облпрокуратуре. Все испытали острый шок. Еще один удар был зафиксирован по территории гражданского предприятия в Индустриальном районе. Которое, как подчеркнул Терехов, не имеет никакого отношения к военным объектам. В Немышлянском районе пострадало «имущество субъектов хозяйствования». По данным Терехова, россияне в общей сложности выпустили по Харькову шесть авиабомб. По информации облпрокуратуры, более четырех. Спикер ведомства Валерия Чирина в эфире «Суспільного» сообщила, что, предварительно, российская армия применила УМПБ-5. Точный вид боеприпаса будет известен после экспертиз.

Терехов о рисках полного блэкаута: город отработал разные сценарии

После ночного авиаудара по Харькову в эфире нацмарафона у мэра Игоря Терехова спросили: готов ли город к полному блэкауту, если очередная атака РФ будет направлена ​​на энергообъекты. Мэр не захотел комментировать этот вопрос, заверив, что город отработал разные сценарии и соответственно планы действий.

Отопление может быть включено в течение десяти дней — Укрэнерго

Тем временем в медиа продолжают активно обсуждать тему включения отопления. В том же телемарафоне председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил: это может произойти уже в течение десяти дней. Из-за похолодания украинцы активно используют кондиционеры и обогреватели, и в сравнении с началом месяца потребление электричества выросло более чем на 20%. Включение отопления, рассчитывают в Укрэнерго, положительно повлияет на баланс в сети.

Шесть супермаркетов открылись в Харькове

Шесть супермаркетов, два магазина с товарами для дома и 80 продуктовых магазинов открылись в Харькове за девять месяцев года, сообщает мэрия. Также в городе открывали аптеки, кафе, АЗС и заведения сферы услуг. В то же время, были сети, которые прекратили деятельность в Харькове. Это магазины «Баскет» и «Мак-маркет». В Харькове сейчас есть 3,5 тысячи торговых предприятий, среди которых 1700 ресторанов и 48 рынков и торговых площадок.

Также МГ «Объектив» сегодня сообщала следующее: 

В ДТП на Харьковщине погибла женщина и еще три человека пострадали (фото)

Машовец подтверждает продвижение военных РФ в Купянске и Волчанске (видео)

Возродить УССР: неокоммунистическую ячейку едва не создали на Харьковщине 📷

Автор: Елена Нагорная
