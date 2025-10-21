Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)

Похолодание привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца, сообщил в эфире нацмарафона глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Основное – отсутствие теплоснабжения. Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение 10 дней, теплоснабжение будет обеспечено по всей территории Украины и приведет к снижению потребления электроэнергии. Потому что сейчас многие потребители греются за счет электроэнергии – кондиционеры, обогреватели», — отметил Зайченко.

Он подчеркнул, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население — самый большой потребитель электроэнергии.

«Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, невключение нескольких приборов одновременно, замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, на прошлой неделе в Харькове по заявкам начали нагреваться батареи в роддомах. Об этом сообщала пресс-секретарь городского головы Харькова Марьям Сатуева.

Ранее мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона информировал, что тепловое хозяйство Харькова готово к отопительному сезону, но начнется он, когда установится соответствующая погода и будут лимиты от НАК «Нафтогаз Украины».

Глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что Харьковская область готова к отопительному сезону на 98%. Он рассказал: сначала батареи нагреются на объектах социнфраструктуры – школы, детские сады, больницы. А бытовым потребителям, ориентировочно, готовятся подать тепло 1 ноября. Однако будут смотреть погодные условия.