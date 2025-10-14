Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹

Тепловое хозяйство Харькова готово к отопительному сезону, но он начнется, когда установится соответствующая погода и будут лимиты от НАК «Нафтогаз Украины», отметил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Будем откровенны: нас впереди ждет очень тяжелый отопительный сезон. И нужно рассчитать все для того, чтобы его пройти. Тепловая сеть Харькова готова к отопительному сезону. Но что касается лимитов НАК «Нафтогаз», то мы будем советоваться и получать лимиты. И когда будут и погодные условия, и лимиты, и соответствующие разрешения, то да, мы будем начинать отопительный сезон», — ответил Терехов на вопрос ведущих.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Мэр констатировал, что Харьков обстреливают КАБами и «Шахедами», и основной целью военных РФ являются объекты энергоинфраструктуры.

«Что касается тактики россиян, то однозначно это энергетические объекты, трансформаторные подстанции, генерирующее оборудование. И мы это все видим, потому что когда 18, 15, 20 «Шахедов» направляются на трансформаторные подстанции, когда разрушаются трансформаторные подстанции, когда разрушается газодобыча, генерирующее оборудование. То есть они делают все для того, чтобы не было энергоснабжения, чтобы люди уезжали из городов. И нужно понимать, что у нас будет очень тяжелая зима, но мы делаем все возможное. И я благодарен сегодня правительству, президенту, потому что мы все объединены для того, чтобы пройти отопительный сезон. Да, он будет чрезвычайно тяжелым, и мы это прекрасно понимаем, но я уверен, что мы выдержим», — подчеркнул Терехов.

Напомним, разрешение на начало отопительного сезона дают местные власти после соответствующего решения правительства, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха в регионе составляет 8 и ниже градусов.