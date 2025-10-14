Терехов перелічив те, після чого нагріються батареї в квартирах харків’ян 📹

Теплове господарство Харкова готове до опалювального сезону, але він розпочнеться, коли встановиться відповідна погода та будуть ліміти від НАК «Нафтогаз України», зазначив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Будемо відвертими: нас попереду чекає дуже важкий опалювальний сезон. І потрібно розрахувати все для того, щоб його пройти. Теплова мережа Харкова готова до опалювального сезону. Але що стосується лімітів НАК “Нафтогаз”, то ми будемо радитись і отримувати ліміти. І коли будуть і погодні умови, і ліміти, і відповідні дозволи, то так, ми будемо розпочинати опалювальний сезон”, – відповів Терехов на питання ведучих.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Мер констатував, що Харків обстрілюють КАБами та «шахедами», й під прицілом військових РФ є об’єкти енергоінфраструктури.

“Що стосується тактики росіян, то однозначно це енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції, генерувальне обладнання. І ми це все бачимо, бо коли 18, 15, 20 “шахедів” направляються на трансформаторні підстанції, коли руйнуються трансформаторні підстанції, коли руйнується газовидобування, генерувальне обладнання. Тобто вони роблять все для того, щоб не було енергопостачання, щоб люди виїжджали з міст. І потрібно розуміти, що у нас буде дуже важка зима, але ми робимо все можливе. І я вдячний сьогодні уряду, президенту, бо ми всі об’єднані для того, щоб пройти опалювальний сезон. Так, він буде надзвичайно важкий, і ми це чудово розуміємо, але я впевнений, що ми витримаємо”, – наголосив Терехов.

Нагадаємо, дозвіл на початок опалювального сезону надає місцева влада після відповідного рішення уряду, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря в регіоні становить 8 градусів тепла і нижче.