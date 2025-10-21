Live
Через скільки днів можуть включити опалення: сподівання «Укренерго» (відео)

Суспільство 12:34   21.10.2025
Вікторія Яковенко
Через скільки днів можуть включити опалення: сподівання «Укренерго» (відео) Скриншот

Похолодання призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця, повідомив в етері нацмарафону голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

«Основне – відсутність теплопостачання. Ми сподіваємося, що найближчим часом, протягом 10 днів, теплопостачання буде забезпечення по всій території України і призведе до зниження споживання електроенергії. Тому, що зараз багато споживачів гріються за рахунок електроенергії – кондиціонери, обігрівачі», – зазначив Зайченко.

Він наголосив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення – найбільший споживач електроенергії.

«Невключення потужних приладів у години пікового навантаження, невключення кількох приладів одночасно, заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі», – підкреслили в «Укренерго».

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові за заявками почали нагріватися батареї у пологових будинках. Про це повідомляла речниця міського голови Харкова Мар’ям Сатуєва.

Раніше мер Ігор Терехов в етері нацмарафону інформував, що теплове господарство Харкова готове до опалювального сезону, але він розпочнеться, коли встановиться відповідна погода та будуть ліміти від НАК «Нафтогаз України».

Минулого тижня голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що Харківська область готова до опалювального сезону на 98%. Він розповів: спершу батареї нагріються на об’єктах соцінфраструктури – школи, дитячі садочки, лікарні. А побутовим споживачам, орієнтовно, готуються подати тепло 1 листопада. Однак будуть дивитись на погодні умови.

Автор: Вікторія Яковенко
