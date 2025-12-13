Масованого удару по енергетиці України завдала РФ 13 грудня: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 13 грудня РФ атакувала 30 ракетами та більш як 450 ударними дронами. Основного удару зазнав південь країни, особливо – Одеська область.

“Двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині. Всього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог. Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію”, – написав Зеленський.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер назвав атаку однією з наймасованіших.

Укренерго поінформувало про масовану ракетно-дронову атаку на Одеську та Миколаївську області.

“На ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною м. Одеса) та Миколаївщині. Правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю. Також внаслідок нічної дронової атаки є знеструмлені споживачі на Чернігівщині”, — поінформувала пресслужба НЕК “Укренерго”.

У південних областях України тимчасово не діють графіки погодинних відключень – сталися аварійні. В інших регіонах України застосовують обмеження споживання для побутових споживачів та бізнесу.

“У регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00”, – звернулися енергетики до громадян України.

Графік відключення світла в Харківській області на 13 грудня раніше публікувало Харківобленерго. Поки що про зміни в ньому не інформували.