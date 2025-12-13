Чотири ракети та понад 20 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки
Через обстріли в Харківській області за добу постраждали дев’ятеро людей, повідомив вранці 13 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, під ударами було дев’ять населених пунктів.
Російська армія для атаки на Харківську область використала:
- 4 ракети (тип встановлюють);
- 15 БпЛА типу “Герань-2”;
- 1 FPV-дрон;
- 7 БпЛА (тип встановлюють).
Найбільша кількість постраждалих – у Нововодолазькій громаді, де був “приліт” по АЗС. Синєгубов поінформував про постраждалих 62-річну та 19-річну жінок, а також двох чоловіків віком 45 років та чоловіків 60 та 62 років. Раніше пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала, що один із постраждалих помер у лікарні. У тяжкому стані був 62-річний працівник заправки.
Ще троє людей постраждали від удару БпЛА По Мерефі: 42-річна та 71-річна жінки та 33-річний чоловік.
У чотирьох районах області є різні руйнації:
- У Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Братениця), гараж, автомобіль (сел. Краснокутськ), приватний будинок (с. Максимівка).
- У Куп’янському районі пошкоджено складське приміщення (с. Плоске).
- У Харківському районі пошкоджено АЗС, 5 автомобілів (с. Павлівка), 7 приватних будинків, автомобіль (м. Мерефа).
- У Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Тимченки).
Нагадаємо, сьогодні в Харківській області буде небезпечно ще й через погоду. Синоптики прогнозують сильний вітер із поривами 15-20 м/с. Він уже розпочався з ночі, а з районів області повідомляють про падіння дерев на дороги, зокрема – трасу Харків – Чугуїв.
Новини за темою:
