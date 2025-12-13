Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)
Патрульна поліція Харківської області рано вранці 13 грудня опублікувала попередження мешканцям регіону: очікуються пориви вітру 15-20 м/с, синоптики оголосили І рівень небезпеки (“жовтий”).
Потужні пориви вітру на Харківщині розпочалися ще з ночі. Місцеві жителі повідомляють про падіння дерев в області, зокрема на дороги. Відео з траси Харків – Чугуєв опублікували в соцмережах.
Відео: телеграм-канал “Харків 1654”
Про небезпечну погоду напередодні попередив регіональний гідрометцентр.
Патрульна поліція Харківської області пояснила: різкі пориви вітру можуть:
- ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;
- спричинити бокове зміщення автомобіля;
- підіймати пил та сміття, знижуючи оглядовість;
- пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.
Поліціянти радять водіям їхати з нижчою швидкістю та не робити різких маневрів, дотримуватись дистанції. А також: увімкнути ближнє світло фар для кращої видимості, уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань.
“Будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки — там вітер відчутно сильніший”, — попередили в Патрульній поліції Харківщини.
Рекомендації для пішоходів такі
- уникайте перебування поряд з деревами, хиткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
- обережно рухайтеся повз будівлі, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;
- переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконайтеся, що водії вас бачать.
