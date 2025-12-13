Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)

Патрульна поліція Харківської області рано вранці 13 грудня опублікувала попередження мешканцям регіону: очікуються пориви вітру 15-20 м/с, синоптики оголосили І рівень небезпеки (“жовтий”).

Потужні пориви вітру на Харківщині розпочалися ще з ночі. Місцеві жителі повідомляють про падіння дерев в області, зокрема на дороги. Відео з траси Харків – Чугуєв опублікували в соцмережах.

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

Про небезпечну погоду напередодні попередив регіональний гідрометцентр.

Патрульна поліція Харківської області пояснила: різкі пориви вітру можуть:

ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;

спричинити бокове зміщення автомобіля;

підіймати пил та сміття, знижуючи оглядовість;

пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

Поліціянти радять водіям їхати з нижчою швидкістю та не робити різких маневрів, дотримуватись дистанції. А також: увімкнути ближнє світло фар для кращої видимості, уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань.

“Будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки — там вітер відчутно сильніший”, — попередили в Патрульній поліції Харківщини.

Рекомендації для пішоходів такі