Live

Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)

Погода 08:19   13.12.2025
Оксана Горун
Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео) Фото: пресслужба ХОВА

Патрульна поліція Харківської області рано вранці 13 грудня опублікувала попередження мешканцям регіону: очікуються пориви вітру 15-20 м/с, синоптики оголосили І рівень небезпеки (“жовтий”).

Потужні пориви вітру на Харківщині розпочалися ще з ночі. Місцеві жителі повідомляють про падіння дерев в області, зокрема на дороги. Відео з траси Харків – Чугуєв опублікували в соцмережах.

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

Про небезпечну погоду напередодні попередив регіональний гідрометцентр.

Патрульна поліція Харківської області пояснила: різкі пориви вітру можуть:

  • ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;
  • спричинити бокове зміщення автомобіля;
  • підіймати пил та сміття, знижуючи оглядовість;
  • пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

Поліціянти радять водіям їхати з нижчою швидкістю та не робити різких маневрів, дотримуватись дистанції. А також: увімкнути ближнє світло фар для кращої видимості, уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань.

Читайте також: Рибу та молюсків винесе хвиля: на що чекає Печенізьке водосховище при підриві

“Будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки — там вітер відчутно сильніший”, — попередили в Патрульній поліції Харківщини.

Рекомендації для пішоходів такі

  1. уникайте перебування поряд з деревами, хиткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
  2. обережно рухайтеся повз будівлі, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;
  3. переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконайтеся, що водії вас бачать.
Автор: Оксана Горун
Популярно
Чотири ракети та понад 20 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки
Чотири ракети та понад 20 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки
13.12.2025, 09:04
Новини Харкова – головне 13 грудня: наслідки атаки БпЛА, потужний вітер
Новини Харкова – головне 13 грудня: наслідки атаки БпЛА, потужний вітер
13.12.2025, 09:10
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
13.12.2025, 07:33
Сьогодні 13 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
13.12.2025, 06:00
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
12.12.2025, 20:58
Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)
Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)
13.12.2025, 08:19

Новини за темою:

12.12.2025
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
17.11.2025
Небезпечну погоду прогнозують у вівторок в Харкові та області
14.11.2025
Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харкові та області в суботу
31.10.2025
Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці
24.10.2025
Сильний вітер та злива: жителів Харківщини попередили про небезпеку в суботу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2025 в 08:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківської області рано вранці 13 грудня опублікувала попередження мешканцям регіону: очікуються пориви вітру 15-20 м/с, синоптики оголосили І рівень небезпеки".