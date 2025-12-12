Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у суботу, 13 грудня.

«Протягом доби 13 грудня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с, вночі ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що сьогодні, 12 грудня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вранці слабкий туман. У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 5 до 7 тепла, інформували у Регіональному центрі з гідрометеорології. По області температура повітря вночі буде від 0 до 5 тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.