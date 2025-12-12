Live

О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области

Общество 13:37   12.12.2025
Виктория Яковенко
О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине в субботу, 13 декабря.

«В течение суток 13 декабря по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с, ночью гололедица. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что сегодня, 12 декабря, в Харькове и области будет облачно. Ночью дождь, днем ​​небольшой дождь. Утром слабый туман. В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем ​​от 5 до 7 тепла, информировали в Региональном центре по гидрометеорологии. По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем ​​от 3 до 8 тепла.

Автор: Виктория Яковенко
