О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине в субботу, 13 декабря.
«В течение суток 13 декабря по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с, ночью гололедица. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что сегодня, 12 декабря, в Харькове и области будет облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Утром слабый туман. В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем от 5 до 7 тепла, информировали в Региональном центре по гидрометеорологии. По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем от 3 до 8 тепла.
