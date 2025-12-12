Бюветы с бесплатной водой в Харькове: сколько их будет до начала 2026-го

В Харькове сейчас функционируют 40 бюветов с бесплатной водой, к началу нового года планируют, чтобы их было 70, отметил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Когда был блэкаут, то очень полезно это было. И очень многие харьковчане использовали эти бюветы. Это совместный проект с ЮНИСЕФ. Спрос есть. И за последний месяц только на 35% харьковчан больше используют возможности этих бюветов, набирая питьевую воду», — сообщил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, по состоянию на конец августа жители Харькова набрали в бюветах с бесплатной водой более 3,1 млн литров воды – это примерно 600 тысяч пятилитровых баклажек, отмечали в КП «Харьковводоканал».

Также напомним, бюветы с питьевой водой в Харькове были нанесены на карту. Найти их теперь можно через городской чат-бот «Харьков – твой дом». Там появился сервис «Найти бюветы». Он предоставляет информацию о виде бювета, его точном адресе со ссылкой на карту, график работы, номер техподдержки и т.д.