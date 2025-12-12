Live

Бювети з безплатною водою у Харкові: скільки їх буде до початку 2026-го

Записано 13:23   12.12.2025
Вікторія Яковенко
Бювети з безплатною водою у Харкові: скільки їх буде до початку 2026-го Фото: Харківська міськрада

Наразі у Харкові функціонують 40 бюветів з безкоштовною водою, до початку нового року планують, щоб їх було 70, зазначив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Коли був блекаут, то дуже корисним це було. І дуже багато харків’ян використовували ці бювети. Це спільний проєкт з ЮНІСЕФ. Попит є. І за останній місяць тільки на 35% харків’ян більше використовують можливості цих бюветів, набираючи собі питну воду», – повідомив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, станом на кінець серпня жителі Харкова набрали у бюветах з безкоштовною водою понад 3,1 млн літрів води – це приблизно 600 тисяч п’ятилітрових баклажок, зазначали у КП «Харківводоканал».

Також нагадаємо, бювети з питною водою в Харкові нанесли на мапу. Знайти їх відтепер можна через міський чат-бот «Харків – твій дім». Там з’явився сервіс «Знайти бювети». Він надає інформацію про вид бювету, його точну адресу з посиланням на мапу, графік роботи, номер техпідтримки тощо.

Читайте також: Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси

Автор: Вікторія Яковенко
