Як знайти бювети з водою: для харків’ян створили зручний сервіс

Відтепер харків’яни можуть легко знайти найближчі точки питної води. Зробити це можна через міський чат-бот «Харків – твій дім», повідомили у пресслужбі міськради.

За даними мерії, у чат-боті з’явився новий зручний сервіс — «Знайти бювети (точки питної води)».

Зокрема, жителі отримають інформацію про вид бювету, район, точну адресу з посиланням на карту, графік роботи, номер техпідтримки, для пошуку по геолокації — відстань від вас до пункту.

Як скористатися сервісом:

– у головному меню оберіть розділ «Життєзабезпечення та громадська безпека» та знайдіть розділ «Знайти найближчі бювети (пункти питної води)» або оберіть в загальному меню;

– натисніть «Перелік бюветів», щоб переглянути адреси у вибраному районі;

– або оберіть «Надіслати геолокацію», щоб знайти найближчі пункти прямо на карті.

У мерії зазначили, що під час повітряної тривоги GPS може працювати з похибкою. У такому випадку треба вручну вказати потрібне місце, перемістивши маркер на карті.

Нагадаємо, 21 квітня мер Ігор Терехов розповів МГ “Об’єктив”, що у Харкові з’являться бювети з безплатною питною водою. Перші 29 мають запрацювати протягом місяця-трьох. На питання, що буде з підприємцями – власниками приватних водоматів, які можуть не витримати конкуренції, Терехов запевнив, що “місто не наступає на приватний бізнес”. Люди, які можуть заплатити, робитимуть це, інші матимуть можливість пити якісну воду безплатно. Фінансуватимуть проєкт із міського бюджету, а також – за підтримки міжнародних інституцій. Відповідні домовленості є.