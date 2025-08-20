Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис

Теперь харьковчане могут легко найти ближайшие точки питьевой воды. Сделать это можно через городской чат-бот «Харьков – твой дом», сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным мэрии, в чат-боте появился новый удобный сервис – «Найти бюветы (точки питьевой воды)».

В частности, жители получат информацию о виде бювета, районе, точном адресе со ссылкой на карту, графике работы, номер техподдержки, для поиска по геолокации — расстояние от вас до пункта.

Как воспользоваться сервисом:

— в главном меню выберите раздел «Жизнеобеспечение и общественная безопасность» и найдите раздел «Найти ближайшие бюветы (пункты питьевой воды)» или в общем меню;

— нажмите «Перечень бюветов», чтобы просмотреть адреса в выбранном районе;

— или выберите «Отправить геолокацию», чтобы найти ближайшие пункты прямо на карте.

В мэрии отметили, что во время воздушной тревоге GPS может работать с погрешностью. В этом случае нужно вручную указать нужное место, переместив маркер на карте.

Напомним, 21 апреля мэр Игорь Терехов рассказал МГ «Объектив», что в Харькове появятся бюветы с бесплатной питьевой водой. Первые 29 должны заработать в течение месяца-трех. На вопрос, что будет с предпринимателями — владельцами частных водоматов, которые могут не выдержать конкуренции, Терехов заверил, что «город не наступает на частный бизнес». Люди, которые могут заплатить, будут делать это, другие же будут иметь возможность пить качественную воду бесплатно. Финансировать проект будут из городского бюджета, а также — при поддержке международных институций. Соответствующие договоренности есть.