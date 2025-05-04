Бюветы с бесплатной питьевой водой в Харькове: сколько это стоит, посчитал ХАЦ

Первые 29 МАФов для бесплатного разлива питьевой воды в Харькове стоили 11,5 миллиона гривен.

Соглашение о приобретении киосков КП «Харьковводоканал» заключило с ООО «Южная промышленная компания», пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Prozorro.

При этом, отметили в ХАЦ, коммунальщикам удалось провести конкурентные торги и сэкономить более 2 миллионов гривен.

По данным аналитиков, под проект планировали разработать 29 артезианских скважин на территории КП. В настоящее время коммунальщики заказали исследования и паспорта по их разработке. Стоимость этой услуги составляет 870 тысяч гривен.

«Стоимость строительства одной разведскважины возле насосной станции №26 в КП »Харьковводоканал», где планируют две артезианские скважины, оценили в 10 миллионов гривен. Проект строительства этой скважины стоил 415 тысяч гривен. Еще 700 тысяч гривен заплатили Харьковскому национальному университету городского хозяйства за разработку исследования организации резервного водоснабжения г. Харькова из подземных источников, расположенных на объектах водоканала (речь шла о строительстве только двух артезианских скважин). 29 киосков для разлива воды — 11,5 миллиона гривен», — пишут антикоррупционеры.

То есть, подсчитали аналитики, общая стоимость проекта уже составляет не менее 20 миллионов гривен.

«ХАЦ считает, что во время большой войны расходы на ремонт, строительство и другие работы должны быть минимизированы, а высвобожденные средства должны быть направлены на нужды Сил обороны», — добавили активисты.

Напомним, 21 апреля мэр Игорь Терехов рассказал МГ «Объектив», что в Харькове появятся бюветы с бесплатной питьевой водой. Первые 29 должны заработать в течение месяца-трех. На вопрос, что будет с предпринимателями — владельцами частных водоматов, которые могут не выдержать конкуренции, Терехов заверил, что «город не наступает на частный бизнес». Люди, которые могут заплатить, будут делать это, другие же будут иметь возможность пить качественную воду бесплатно. Финансировать проект будут из городского бюджета, а также — при поддержке международных институций. Соответствующие договоренности есть.