Скільки бюветів з безкоштовною водою ще планують встановити у Харкові

У Харкові вже працює 29 бюветів з питною водою, повідомили у пресслужбі міськради.

Жителі міста вже набрали у цих пунктах понад 3,1 млн літрів води – це приблизно 600 тисяч п’ятилітрових баклажок, зазначили у КП «Харківводоканал».

Зараз почалася реалізація другого етапу проєкту, в межах якого планують встановити ще 41 бювет.

«Облаштовуємо фундаменти та підключаємо мережі для нових бюветів. Вже з середини вересня почнеться монтаж нових пунктів у найбільш людних місцях з щільною забудовою, щоб якомога більше харків’ян мали доступ до безкоштовної питної води», – повідомив в. о. гендиректора «Харківводоканал» Євген Кауркін.

Він уточнив, що вода до бювету подається з централізованого водопроводу, проходить багаторівневу систему очищення та мінералізується. У разі блекаута джерело функціонуватиме від генератора, а подачу води забезпечить власна свердловина.

Нагадаємо, бювети з питною водою в Харкові нанесли на мапу. Знайти їх відтепер можна через міський чат-бот «Харків – твій дім». Там з’явився сервіс «Знайти бювети». Він надає інформацію про вид бювету, його точну адресу з посиланням на мапу, графік роботи, номер техпідтримки тощо.

Також нагадаємо, 21 квітня мер Ігор Терехов розповів МГ “Об’єктив”, що у Харкові з’являться бювети з безплатною питною водою. Перші 29 мають запрацювати протягом місяця-трьох. На питання, що буде з підприємцями – власниками приватних водоматів, які можуть не витримати конкуренції, Терехов запевнив, що “місто не наступає на приватний бізнес”. Люди, які можуть заплатити, робитимуть це, інші матимуть можливість пити якісну воду безплатно. Фінансуватимуть проєкт із міського бюджету, а також – за підтримки міжнародних інституцій. Відповідні домовленості є.