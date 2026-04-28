Ринг не пробачає помилок: у Харкові відбувся відкритий кубок з кікбоксингу

Спорт 22:22   28.04.2026
Ірина Максимова
Відкритий кубок з кікбоксингу «ISKA» відбувся у Харкові 27 квітня. У турнірі взяли участь 162 юні спортсмени, які демонстрували знання та навички з бойових мистецтв.

Атмосфера та драйв. Емоції та характер, притаманні єдиноборствам. Ринг не пробачає помилок та кожен вихід — це перевірка на міцність.

“Коли ти бачиш дитячі емоції, емоції батьків. Дуже приємно, що воно продовжується. І деякі навіть діти сприймають змагання як якісь свята. Дуже нереально”, – говорить начальник управління молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.

“Харків завжди був спортивним містом. У нас дуже багато перспективних спортсменів, які в майбутньому будуть прославляти нашу державу”, – констатує директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олександр Власенко.

Спортсмени представляють різні клуби та вікові групи, проте в усіх одне бажання — перемогти.

“Я дуже радий цій перемозі, — ділиться учасник змагань Кирило. – Взагалі думав, що буде все так важко, але виявилося, що раз-два. Головне думати просто, що робить противник і думати, що ти робиш. Тренер найкращий, його дуже любимо”.

Переможців турніру нагородили памʼятними медалями, головний трофей — кубок. Харківська обласна федерація кікбоксингу планує проводити такі турніри постійно.

“Для дітей велике задоволення, що ми проводимо в такий час турнір. Тренери, батьки, спортсмени – всі задоволені. Будемо ще більше намагатися таких турнірів проводити”, – запевняє віцепрезидент Харківської обласної федерації кікбоксингу «ISKA» Рустам Гусейнов.

