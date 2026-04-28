Ринг не пробачає помилок: у Харкові відбувся відкритий кубок з кікбоксингу
Відкритий кубок з кікбоксингу «ISKA» відбувся у Харкові 27 квітня. У турнірі взяли участь 162 юні спортсмени, які демонстрували знання та навички з бойових мистецтв.
Атмосфера та драйв. Емоції та характер, притаманні єдиноборствам. Ринг не пробачає помилок та кожен вихід — це перевірка на міцність.
“Коли ти бачиш дитячі емоції, емоції батьків. Дуже приємно, що воно продовжується. І деякі навіть діти сприймають змагання як якісь свята. Дуже нереально”, – говорить начальник управління молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.
“Харків завжди був спортивним містом. У нас дуже багато перспективних спортсменів, які в майбутньому будуть прославляти нашу державу”, – констатує директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олександр Власенко.
Спортсмени представляють різні клуби та вікові групи, проте в усіх одне бажання — перемогти.
“Я дуже радий цій перемозі, — ділиться учасник змагань Кирило. – Взагалі думав, що буде все так важко, але виявилося, що раз-два. Головне думати просто, що робить противник і думати, що ти робиш. Тренер найкращий, його дуже любимо”.
Переможців турніру нагородили памʼятними медалями, головний трофей — кубок. Харківська обласна федерація кікбоксингу планує проводити такі турніри постійно.
“Для дітей велике задоволення, що ми проводимо в такий час турнір. Тренери, батьки, спортсмени – всі задоволені. Будемо ще більше намагатися таких турнірів проводити”, – запевняє віцепрезидент Харківської обласної федерації кікбоксингу «ISKA» Рустам Гусейнов.
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: кикбоксинг, новини Харкова, спорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ринг не пробачає помилок: у Харкові відбувся відкритий кубок з кікбоксингу», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 22:22;