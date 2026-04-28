Ринг не прощает ошибок: в Харькове прошел открытый кубок по кикбоксингу
Открытый кубок по кикбоксингу «ISKA» состоялся в Харькове 27 апреля. В турнире приняли участие 162 юных спортсмена, которые демонстрировали знания и навыки боевых искусств.
Атмосфера и драйв. Эмоции и характер, присущие единоборствам. Ринг не прощает ошибок, и каждый выход — это проверка на прочность.
«Харьков всегда был спортивным городом. У нас очень много перспективных спортсменов, которые в будущем будут прославлять нашу страну», — уверен директор департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Александр Власенко.
«Когда видишь детские эмоции, эмоции родителей. Очень приятно, что это продолжается. И некоторые дети воспринимают соревнования как какой-то праздник. Нереально!» — говорит начальник управления молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.
Спортсмены представляют разные клубы и возрастные группы, однако у всех одно желание — победить.
«Я очень рад этой победе, — делится участник соревнований Кирилл. — Вообще думал, что будет тяжело, но оказалось, что раз-два. Главное думать просто: что делает противник и что делаешь ты. Тренер лучший, мы его очень любим».
Победителей турнира наградили памятными медалями, главный трофей — кубок. Харьковская областная федерация кикбоксинга планирует проводить такие турниры постоянно.
«Для детей большое удовольствие, что мы проводим в такое время турнир. Тренеры, родители, спортсмены — все довольны. Будем еще больше стараться проводить такие турниры», — заверяет вице-президент Харьковской областной федерации кикбоксинга «ISKA» Рустам Гусейнов.
• Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 22:22;