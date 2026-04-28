Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории

28 апреля в Украине – День работников скорой помощи. В этот день в 2022 году на Харьковщине освободили Кутузовку, а в США Палата представителей одобрила ленд-лиз для Украины. В 2001-м в космос полетел первый турист. В 1947-м началась акция «Висла» — депортация украинского населения в Польше. В 1945-м расстреляли Бенито Муссолини и его любовницу. В 1939-м Гитлер заявил о денонсации польско-немецкого договора о ненападении. В 1938-м арестовали физика Льва Ландау. В 1738-м Папа Римский впервые на уровне руководства католической церкви осудил масонство. В 1686-м британскому Королевскому научному обществу представили первый том главного научного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии».

Праздники и памятные даты 28 апреля

28 апреля в Украине – День работников скорой помощи.

В мире — День охраны труда и Международный день памяти всех жертв труда.

Также сегодня: День химической безопасности, День чтения великой поэзии, День биологических часов, День спасения лягушек.

28 апреля в истории

28 апреля 1686 года британскому Королевскому научному обществу представили первый том главного научного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». Подробнее.

28 апреля 1738 года Папа Римский Климент XII впервые на уровне руководства католической церкви осудил масонство. В этот день он издал буллу «In eminenti apostolatus specula». В частности, она запрещала католикам становиться масонами. Подробнее.

28 апреля 1938 года в СССР арестовали знаменитого физика и будущего лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Подробнее.

28 апреля 1939 года Гитлер заявил о денонсации двух договоров: польско-немецкого от 1934 года о ненападении и англо-немецкого морского договора от 1935 года. Подробнее.

28 апреля 1945 года итальянские партизаны расстреляли Бенито Муссолини и его любовницу Клару Петаччи. В отличие от своего «старшего коллеги» Гитлера Муссолини не сидел до последнего в бункере под обстрелами. Реальной власти в Италии он лишился еще в 1943 году. Тогда в стране, на фоне бесконечных военных поражений, произошел мятеж против «дуче». Его отстранили от власти — впрочем, вполне законно. Однопартийцы заставили Муссолини созвать так называемый «Великий фашистский совет» — коллективный руководящий орган страны. И этот совет в ночь на 25 июля 1943 года вынес резолюцию, требовавшую передачи верховного командования армией королю. А на следующий день король Италии Виктор Эммануил III сообщил Муссолини о его отставке. После чего недавнего «отца нации» арестовали.

Следом, 3 сентября 1943 года, Италия капитулировала во Второй мировой войне. Это, естественно, никак не могло устраивать союзников – нацистскую Германию. Ее войска ворвались в Италию, оккупировали часть территории и освободили Муссолини. Впоследствии он был марионеткой в ​​руках нацистского командования. 23 сентября на небольшой части оккупированной итальянской территории провозгласили «Итальянскую социальную республику» с Муссолини во главе. На территориях этой фейковой «республики» развернулось партизанское движение сопротивления. Муссолини же искал для себя способ выжить. В 1945-м он даже вступил в переговоры с Комитетом национального освобождения (партизанами, кстати, обещавшими «дуче» справедливый суд). Неизвестно, чем бы это могло закончиться, но пока шли переговоры, стало очевидно, что итальянский фронт нацисты больше удержать не могут. Отступление оккупационных войск делало бывшего диктатора полностью беззащитным. Понятно, что никто бы с ним уже не договаривался при таких обстоятельствах. Так что Муссолини обмен предложениями с партизанами прекратил и попытался покинуть страну одновременно с армией своих союзников. Тогда 25 апреля Комитет национального освобождения принял окончательное решение: захватить Муссолини и казнить на месте.

Муссолини со своей любовницей Петаччи пробирался в сторону границы с нейтральной Швейцарией. 26 апреля они прибыли в Комо. Но покинуть страну не смогли: 27 апреля Муссолини опознали бойцы партизанских отрядов. Они задержали и проверяли немецкую колонну. «Дуче» не помог даже маскарад (он переоделся в куртку и шлем Люфтваффе). Сразу при задержании Муссолини и Петаччи не расстреляли. Это случилось на следующий день. Об этом эпизоде ​​рассказывали, что Кларе Петаччи предлагали свободу, но она сама решила разделить судьбу Муссолини. Их тела бросили в грузовик и привезли в Милан. Этого города только накануне достигли войска союзников. И там, на главной городской площади Пьяццале Лорето, вывесили головой вниз вместе с телами других фашистов. Хотя тело Муссолини выставили на поругание толпы, впоследствии его похоронили в фамильной часовне.

28 апреля 1947 года началась акция «Висла». Это была депортация всего украинского населения из юго-восточных регионов Польши (Лемковщина, Холмщина, Надсянье и Подляшье) в ее северо-западные земли. Подробнее.

28 апреля 1947 года началось знаменитое путешествие норвежского этнографа Тура Хейердала из Южной Америки на Таити. Подробнее.

28 апреля 2001 года в космос улетел первый турист – Деннис Тито. Подробнее.

28 апреля 2022 года палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины. Подробнее.

28 апреля 2022 года ВСУ освободили село Кутузовка под Харьковом.

28 апреля 2023 года в 4:20 утра во время массированной ракетной атаки по Украине армия РФ нанесла удар по Умани. Ракета Х-101 попала в многоэтажку, в подъезд, в котором проживало 109 человек. В результате удара погибли 23 человека, в том числе – шесть детей.

Церковный праздник 28 апреля

28 апреля чтят память апостолов от 70-ти Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, пострадавших с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если погода ясная и теплая, урожай будет хорошим.

Ветреная погода на Вербное воскресенье — к прохладному лету.

Заморозки – к богатому урожаю пшеницы.

Что нельзя делать 28 апреля

Нельзя стричь волосы и ногти и прокалывать уши.

Нельзя начинать ремонт или делать перестановку в доме.

Этот день не подходит для помолвки и женитьбы.