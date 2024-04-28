Сегодня 28 апреля: какой праздник и день в истории

28 апреля в Украине – День работников скорой помощи. Сегодня – Вербное воскресенье. В этот день год назад армия РФ нанесла удар по Умани, унесший 23 жизни. В 2022-м в Харьковской области освободили Кутузовку, а в США Палата представителей одобрила ленд-лиз для Украины. В этот день в 2001-м в космос полетел первый турист. В 1947-м началась акция «Висла» – депортация украинского населения в Польше. В 1939-м Гитлер заявил о денонсации польско-немецкого договора о ненападении. В 1938-м арестовали физика Льва Ландау, который уехал из Харькова, но не спасся от «дела УФТИ».

Праздники и памятные даты 28 апреля

28 апреля в Украине – День работников скорой медицинской помощи и День охраны труда.

По церковному календарю сегодня – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день безопасности труда. Кроме того, это Международный день памяти всех жертв труда.

Также отмечают: День чтения великой поэзии, День спасения лягушек.

28 апреля в истории

28 апреля 1686 года британскому Королевскому научному обществу представили первый том главного научного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». Подробнее.

28 апреля 1738 года Папа Римский Климент XII впервые на уровне руководства католической церкви осудил масонство. В этот день он издал буллу «In eminenti apostolatus specula». В частности, она запрещала католикам становиться масонами. Подробнее.

28 апреля 1938 года в СССР арестовали знаменитого физика и будущего лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Подробнее.

28 апреля 1939 года Гитлер заявил о денонсации двух договоров: польско-немецкого от 1934 года о ненападении и англо-немецкого морского договора от 1935 года. Подробнее.

28 апреля 1947 года началась акция «Висла». Это была депортация всего украинского населения из юго-восточных регионов Польши (Лемковщина, Холмщина, Надсянье и Подляшье) в ее северо-западные земли. Проводили ее новые коммунистические власти Польши, а поводом для переселения людей стала ликвидация формирований УПА.

«Однако в документах с грифом «секретно» говорилось про «окончательное решение украинской проблемы в Польше», — отмечают в Украинском институте национальной памяти.

«Решать украинский вопрос» поляки начали еще с 1944 года, когда руководимые Кремлем Комитет национального освобождения Польши и правительство УССР заключили соглашение о «взаимном обмене населением». Оно предполагало переселение поляков из Украины в Польшу, а украинцев – в обратном направлении. Так к 1946 году в УССР принудительно отправили более 480 тысяч этнических украинцев. По состоянию на 1946 год на территории Польши оставалось около 150 тысяч украинцев, которых советские власти отказались принимать. Именно поэтому их не выгнали из страны, а решили переселить внутри – на малонаселенные территории на западе и севере. Хотя план согласовали заранее, для начала переселения нашли и формальный повод. Им стало убийство украинскими повстанцами вице-министра обороны Польши Кароля Сверчевского, которое произошло 28 марта 1947 года. Уже на следующий день политбюро ЦК Польской рабочей партии приняло решение, в котором отмечали: «Переселение украинцев является следствием убийства популярного генерала сотней «Хрена» и осуществляется во имя борьбы с украинскими вооруженными силами».

В процессе депортации участвовала 21 тысяча польских военных. А сам процесс продолжался до 29 июля.

«Во время акции властные подразделения прибегли к насилию – жгли украинские дома, разрушали церкви и украинские кладбища. С апреля по июль 1947 года оперативная группа «Висла» провела 6357 боевых акций, ликвидировала 1509 повстанцев, уничтожила 1178 бункеров и тайников, арестовала почти 2800 человек из гражданской сети ОУН и УПА в Закерзонье, 3936 подозреваемых в сотрудничестве с УПА заключили в концлагерь Явожно. Из них: 823 женщины, 27 священников. В результате пыток погибли около 200 пленников. За три месяца малую родину потеряли от 137 до 150 тысяч человек. Правительственным декретом от 27 августа 1949 украинцев лишили права на хозяйства, из которых их выселили, и на оставленное там имущество», — сообщает УИНП. Там подчеркивают, что реальной целью акции была не борьба с повстанцами, а полное выселение украинского населения. Этот тезис отвергает часть современных польских историков и политиков.

28 апреля 1947 года началось знаменитое путешествие норвежского этнографа Тура Хейердала из Южной Америки на Таити. Подробнее.

28 апреля 2001 года в космос улетел первый турист – Деннис Тито. Подробнее.

28 апреля 2022 года палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины. «За» проголосовали 417 конгрессменов, а «против» — всего десять. До этого, 7 апреля, этот документ принял Сенат США. Закон вступил в силу после того, как его подписал президент Джо Байден. Для этого он выбрал символическую дату – 9 мая.

28 апреля 2022 года ВСУ освободили село Кутузовка под Харьковом.

28 апреля 2023 года в 4:20 утра во время массированной ракетной атаки по Украине армия РФ нанесла удар по Умани. Ракета Х-101 попала в многоэтажку, в подъезд, в котором проживало 109 человек. В результате удара погибли 23 человека, в том числе – шесть детей.

Церковный праздник 28 апреля

Сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим – переходящий двунадесятый праздник. Его отмечают всегда в последнее воскресенье перед Пасхой. За шесть дней до Пасхи, после воскрешения Лазаря, Иисус Христос собрался идти в Иерусалим на празднование. Его вход в Иерусалим стал пышным, ведь сопровождала Иисуса большая толпа, люди брали пальмовые ветви и бросали их на дорогу, по которой должен был проехать Христос, дети приветствовали Мессию, его встречали как царя, пришедшего освободить народ. Из-за употребления в этот день вайи (пальмовых ветвей), которые в славянской традиции заменили ветвями вербы, праздник получил второе название – Вербное воскресенье.

Народные приметы

Если погода ясная и теплая, урожай будет хорошим.

Ветреная погода на Вербное воскресенье — к прохладному лету.

Заморозки – к богатому урожаю пшеницы.

Что нельзя делать 28 апреля

Нельзя физически работать: на огороде и дома. Запрещено все, включая уборку, стирку и даже рукоделие.

Нельзя ссориться и ругаться, злословить.

Нельзя веселиться и чрезмерно есть.