Сьогодні 28 квітня: яке свято та день в історії

28 квітня в Україні – День працівників швидкої допомоги. Сьогодні – Вербна неділя. Цього дня рік тому армія РФ завдала удару по Умані, який забрав 23 життя. У 2022-му на Харківщині звільнили Кутузівку, а в США Палата представників схвалила ленд-ліз для України. Цього дня 2001-го до космосу полетів перший турист. У 1947-му розпочалася акція “Вісла” – депортація українського населення в Польщі. У 1939-му Гітлер заявив про денонсацію польсько-німецького договору про ненапад. У 1938-му заарештували фізика Лева Ландау, який виїхав з Харкова, але не врятувався від “справи УФТІ”.

Свята та пам’ятні дати 28 квітня

28 квітня в Україні – День працівників швидкої медичної допомоги та День охорони праці.

За церковним календарем сьогодні – Вербна неділя або Вхід Господній у Єрусалим.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день безпеки праці. Крім того, це Міжнародний день вшанування всіх жертв праці.

Також відзначають День читання великої поезії, День порятунку жаб.

28 квітня в історії

28 квітня 1686 року британському Королівському науковому товариству представили перший том головної наукової праці Ісаака Ньютона “Математичні засади натуральної філософії”. Детальніше.

28 квітня 1738 року Папа Римський Климент XII уперше на рівні керівництва католицької церкви засудив масонство. Цього дня він видав буллу “In eminenti apostolatus specula”. Зокрема, вона забороняла католикам ставати масонами. Детальніше.

28 квітня 1938 року в СРСР заарештували знаменитого фізика та майбутнього лауреата Нобелівської премії Лева Ландау. Детальніше.

28 квітня 1939 року Гітлер заявив про денонсацію двох договорів: польсько-німецького від 1934 року про ненапад та англо-німецького морського договору від 1935 року. Детальніше.

28 квітня 1947 року розпочалася акція “Вісла”. Це була депортація всього українського населення з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння та Підляшшя) до її північно-західних земель. Проводила її нова комуністична влада Польщі, а приводом для переселення людей стала ліквідація формувань УПА.

“Однак у документах з грифом “таємно” йшлося про “остаточне розв’язання української проблеми в Польщі”, – зазначають в Українському інституті національної пам’яті.

“Розв’язувати українське питання” поляки розпочали ще з 1944 року, коли керовані Кремлем Комітет національного визволення Польщі та уряд УРСР уклали угоду про “взаємний обмін населенням”. Вона передбачала переселення поляків з України до Польщі, а українців – у зворотному напрямку. Так, до 1946 року в УРСР примусово відправили понад 480 тисяч етнічних українців. Станом на 1946 рік на території Польщі залишалося близько 150 тисяч українців, яких радянська влада відмовилася приймати. Саме тому їх не вигнали із країни, а вирішили переселити всередині – на малонаселені території на заході та півночі. Хоча план погодили заздалегідь, для початку переселення знайшли й формальний привід. Ним стало вбивство українськими повстанцями віцеміністра оборони Польщі Кароля Свєрчевського, яке сталося 28 березня 1947 року. Уже наступного дня політбюро ЦК Польської робітничої партії ухвалило рішення, в якому наголошували: “Переселення українців є наслідком вбивства популярного генерала сотнею “Хріна” і здійснюється в ім’я боротьби з українськими збройними силами”.

У процесі депортації брала участь 21 тисяча польських військових. А сам процес тривав до 29 липня.

“Під час акції владні підрозділи вдалися до насилля – палили українські житла, руйнували церкви та українські цвинтарі.

З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела 6357 бойових акцій, ліквідувала 1509 повстанців, знищила 1178 бункерів і криївок, заарештувала майже 2800 осіб із цивільної мережі ОУН і УПА у Закерзонні, 3936 підозрюваних у співпраці з УПА ув’язнили в концтаборі Явожно. З них: 823 жінки, 27 священників. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців. За три місяці малу батьківщину втратили від 137 до 150 тисяч осіб. Урядовим декретом від 27 серпня 1949 року українців позбавили права на господарства, з яких вони були виселені, і на залишене там майно”, — повідомляє УІНП. Там наголошують, що реальною метою акції була не боротьба із повстанцями, а повне виселення українського населення. Цю тезу відкидає частина сучасних польських істориків та політиків.

28 квітня 1947 року розпочалася знаменита подорож норвезького етнографа Тура Хеєрдала з Південної Америки на Таїті. Детальніше.

28 квітня 2001 року в космос відлетів перший турист – Денніс Тіто. Детальніше.

28 квітня 2022 року палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України. “За” проголосували 417 конгресменів, а “проти” – лише десять. До цього, 7 квітня, цей документ ухвалив Сенат США. Закон набув чинності після того, як його підписав президент Джо Байден. Для цього він обрав символічну дату – 9 травня.

28 квітня 2022 року ЗСУ звільнили село Кутузівка ​​під Харковом.

28 квітня 2023 року о 4:20 ранку під час масованої ракетної атаки по Україні армія РФ завдала удару по Умані. Ракета Х-101 влучила в багатоповерхівку, в під’їзд, у якому проживало 109 людей. Внаслідок удару загинули 23 людини, у тому числі – шестеро дітей.

Церковне свято 28 квітня

Сьогодні святкують Вхід Господній в Єрусалим або Вербну неділю. Вхід Господній в Єрусалим – перехідне дванадесяте свято. Його відзначають завжди в останню неділю перед Великоднем. За шість днів до Великодня, після воскрешення Лазаря Ісус Христос зібрався йти до Єрусалиму на святкування. Його вхід в Єрусалим став пишним, адже супроводжував Ісуса великий натовп, люди брали пальмові гілки та кидали їх на дорогу, якою мав проїхати Христос, діти вітали Месію, його зустрічали як царя, який прийшов звільнити народ. Через вживання в цей день вайї (пальмових гілок), які в слов’янській традиції замінили на гілки верби, свято отримало другу назву – Вербна неділя.

Народні прикмети

Якщо погода ясна й тепла, то врожай буде хорошим.

Вітряна погода на Вербну неділю – до прохолодного літа.

Заморозки – до багатого врожаю пшениці.

Що не можна робити 28 квітня

Не можна фізично працювати: на городі та вдома. Заборонено все, включаючи прибирання, прання та навіть рукоділля.

Не можна сваритися та лаятися, лихословити.

Не можна веселитися і надмірно їсти.