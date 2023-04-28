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Ракетна атака по Україні: загинули п’ятеро, серед них дитина (оновлено, відео)

Події 07:25   28.04.2023
Оксана Горун
Ракетна атака по Україні: загинули п’ятеро, серед них дитина (оновлено, відео) Фото: МВС

ЗСУ, мери міст України та начальники ОВА повідомили про наслідки нічного ракетного удару РФ по Україні.

Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування “Центр”, повітряного командування “Схід” та повітряного командування “Південь”, – написав він.

Найважчі наслідки атаки – у Дніпрі та на Черкащині. У Дніпрі загинули жінка та трирічна дитина. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Пізніше подробиці щодо трагедії повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 28 квітня 2023
Фото: телеграм Андрія Лисака

“У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного
підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили”, – повідомив Лисак.

Ще одна ракета вдарила по Умані на Черкащині.

Фото: МВС

За інформацією начальника місцевої ОВА Ігоря Табурця, у місті розбирають завали. Уже відомо про трьох загиблих та вісім поранених.

Глава ОП Андрій Єрмак опублікував відео “прильоту” по Умані. Там ракета вдарила по багатоповерхівці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ППО збила 11 ракет і 2 БПЛА, які летіли на столицю.

У Харкові ніч пройшла із тривалою повітряною тривогою, але без “прильотів”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 07:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ, мери міст України та начальники ОВА повідомили про наслідки нічного ракетного удару РФ по Україні".