Погода 19:59   11.12.2025
Елена Нагорная
Дожди, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, в Харькове и области будет облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Утром слабый туман.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем – от 5 до 7 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем – от 3 до 8 тепла.

Ветер западный — 5-10 м/с.

«С 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, позаботьтесь о дополнительном утеплении и особенно устойчивой удобной обуви. Похолодание будет несильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими — гололед, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательными и приветливыми друг к другу», — призывает синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

Автор: Елена Нагорная
