Погода 19:59   11.12.2025
Олена Нагорна
Дощитиме, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня

У п’ятницю, 12 грудня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вранці слабкий туман.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 5 до 7 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 0 до 5 тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.

Вітер західний – 5-10 м/с.

“З 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться, подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття. Похолодання буде несильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими – ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного”, – закликає синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Читайте також: Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік

Автор: Олена Нагорна
