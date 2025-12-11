Live

Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік

Суспільство 19:38   11.12.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 12 грудня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по черзі з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 03:00-09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 03:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
5.2 00:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
6.1 00:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00-03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Читайте також: Сьогодні 11 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Вони залізли, їх знищили»: у 3-й ОШБр розповіли про ситуацію під Боровою 📹
«Вони залізли, їх знищили»: у 3-й ОШБр розповіли про ситуацію під Боровою 📹
11.12.2025, 20:34
Як дізнатися про відключення світла за адресою: варіанти від Харківобленерго
Як дізнатися про відключення світла за адресою: варіанти від Харківобленерго
11.12.2025, 17:59
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині
11.12.2025, 17:23
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду
11.12.2025, 18:32
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
11.12.2025, 13:49
Зміївщина готується до можливого підтоплення: евакуювати можуть 900 людей
Зміївщина готується до можливого підтоплення: евакуювати можуть 900 людей
11.12.2025, 14:47

Новини за темою:

10.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 грудня — графік
09.12.2025
Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики
04.12.2025
Як 5 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
04.12.2025
В платіжках за світло неправильні показники? Харків’янам пояснили, що робити
02.12.2025
Як вимикатимуть світло 3 грудня в Харківській області: графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 19:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 12 грудня.".