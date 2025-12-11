Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 12 грудня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по черзі з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.