Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 12 грудня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по черзі з урахуванням часу на перемикання:
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 03:00-09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 03:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
5.2 00:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
6.1 00:00-06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00-03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
