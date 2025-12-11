Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график

Общество 19:38   11.12.2025
Елена Нагорная
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на пятницу, 12 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00
3.2 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
5.2 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
6.1 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00-03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

