Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео)
Патрульная полиция Харьковской области ранним утром 13 декабря опубликовала предупреждение жителям региона: ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, синоптики объявили I уровень опасности («желтый»).
Мощные порывы ветра на Харьковщине начались еще с ночи. Местные жители сообщают о падении деревьев в области — в том числе на дороги. Видео с трассы Харьков — Чугуев опубликовали в соцсетях.
Видео: Telegram-канал «Харьков 1654»
Об опасной погоде накануне предупредил региональный гидрометцентр.
Патрульная полиция Харьковской области пояснила: резкие порывы ветра могут:
- усложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;
- вызвать боковое смещение автомобиля;
- поднимать пыль и мусор, снижая обзор;
- повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.
Полицейские советуют водителям ехать с более низкой скоростью и не предпринимать резких маневров, соблюдать дистанцию. А также: включить ближний свет фар для лучшей видимости, избегать рискованных обгонов и резких перестроек.
Читайте также: Рыбу и моллюсков вынесет волна: что ждет Печенежское водохранилище при подрыве
«Будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки — там ветер ощутимо сильнее», — предупредили в Патрульной полиции Харьковщины.
Рекомендации для пешеходов следующие
- избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
- осторожно двигайтесь мимо зданий, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;
- переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас видят.
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2025 в 08:19;