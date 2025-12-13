Live

Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео)

Погода 08:19   13.12.2025
Оксана Горун
Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео) Фото: пресс-служба ХОВА

Патрульная полиция Харьковской области ранним утром 13 декабря опубликовала предупреждение жителям региона: ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, синоптики объявили I уровень опасности («желтый»).

Мощные порывы ветра на Харьковщине начались еще с ночи. Местные жители сообщают о падении деревьев в области — в том числе на дороги. Видео с трассы Харьков — Чугуев опубликовали в соцсетях.

Видео: Telegram-канал «Харьков 1654»

Об опасной погоде накануне предупредил региональный гидрометцентр.

Патрульная полиция Харьковской области пояснила: резкие порывы ветра могут:

  • усложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;
  • вызвать боковое смещение автомобиля;
  • поднимать пыль и мусор, снижая обзор;
  • повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.

Полицейские советуют водителям ехать с более низкой скоростью и не предпринимать резких маневров, соблюдать дистанцию. А также: включить ближний свет фар для лучшей видимости, избегать рискованных обгонов и резких перестроек.

«Будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки — там ветер ощутимо сильнее», — предупредили в Патрульной полиции Харьковщины.

Рекомендации для пешеходов следующие

  1. избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
  2. осторожно двигайтесь мимо зданий, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;
  3. переходите дорогу только в установленных местах и ​​обязательно убедитесь, что водители вас видят.
Автор: Оксана Горун
