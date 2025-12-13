Live

Новини Харкова – головне 13 грудня: як минула ніч

Події 07:07   13.12.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 13 грудня: як минула ніч Фото: Олена Нагорна

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:07

Україна – під масованою ракетною атакою

Вночі 13 грудня російська армія здійснила черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Безпілотники фіксували над територією різних регіонів України протягом доби. О 23:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про масові запуски нових ударних БпЛА з кількох локацій.

А після опівночі оголосили ракетну небезпеку.

Моніторингові канали одночасно повідомили про запуски “калібрів”.

Під атакою були південні регіони України. Вже о 00:43 повітряна тривога пролунала в Харкові. ПС ЗСУ та моніторингові канали поперемінно інформували про загрозу балістики, зліт носія “кинджалів” МіГ-31К, пуски крилатих ракет. У Харкові відбій дали о 01:43, проте потім тривогу відновлювали: вона була з 01:47 по 02:06 і з 02:20 по 03:26. У місті вибухів протягом ночі не було, інформації про “прильоти” немає.

Попри те що на Харківщині тривоги станом на 07:07 немає, вона триває в більшості регіонів України. ПС ЗСУ інформують про проліт ракет над південними та центральними регіонами країни.

Основний удар цієї ночі та вранці, виходячи з повідомлень моніторингових каналів, припадає по Одеській та Миколаївській областях.

Читайте також: Куп’янськ – наш, успіх СОУ та візит Зеленського – підсумки 12 грудня

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
13.12.2025, 07:33
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
12.12.2025, 20:58
Сьогодні 13 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
13.12.2025, 06:00
Новини Харкова – головне 13 грудня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 13 грудня: як минула ніч
13.12.2025, 07:07
Підірвали будинок: зачистку стратегічного мікрорайону Куп’янська показали ЗСУ
Підірвали будинок: зачистку стратегічного мікрорайону Куп’янська показали ЗСУ
12.12.2025, 21:38
Куп’янськ – наш, успіх СОУ та візит Зеленського – підсумки 12 грудня
Куп’янськ – наш, успіх СОУ та візит Зеленського – підсумки 12 грудня
12.12.2025, 23:00

Новини за темою:

06.12.2025
Новини Харкова – головне за 6 грудня: День Святого Миколая, що зі світлом
23.11.2025
Новини Харкова – головне 23 листопада: атака “шахедів”, загиблі
01.11.2025
Новини Харкова – головне 1 листопада: як пройшов Гелловін, 80 ударів за місяць
19.10.2025
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: обмеження потужності, удари КАБами
05.10.2025
Новини Харкова – головне 5 жовтня: Харків атакують БпЛА, вибухи


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 13 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2025 в 07:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".