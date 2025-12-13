Новини Харкова – головне 13 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:07

Україна – під масованою ракетною атакою

Вночі 13 грудня російська армія здійснила черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Безпілотники фіксували над територією різних регіонів України протягом доби. О 23:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про масові запуски нових ударних БпЛА з кількох локацій.

А після опівночі оголосили ракетну небезпеку.

Моніторингові канали одночасно повідомили про запуски “калібрів”.

Під атакою були південні регіони України. Вже о 00:43 повітряна тривога пролунала в Харкові. ПС ЗСУ та моніторингові канали поперемінно інформували про загрозу балістики, зліт носія “кинджалів” МіГ-31К, пуски крилатих ракет. У Харкові відбій дали о 01:43, проте потім тривогу відновлювали: вона була з 01:47 по 02:06 і з 02:20 по 03:26. У місті вибухів протягом ночі не було, інформації про “прильоти” немає.

Попри те що на Харківщині тривоги станом на 07:07 немає, вона триває в більшості регіонів України. ПС ЗСУ інформують про проліт ракет над південними та центральними регіонами країни.

Основний удар цієї ночі та вранці, виходячи з повідомлень моніторингових каналів, припадає по Одеській та Миколаївській областях.