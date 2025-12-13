Другий вибух за день чули в Харкові: що це було
Близько 16:20 13 грудня в Харкові чули вибух. Перед цим моніторингові канали інформували про рух у бік міста БпЛА типу “Молния”.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по даху адміністративної будівлі в центрі міста – в Київському районі.
Повітряна тривога в Харкові актуальна з 15:35 13 грудня. Її оголосили через загрозу атаки БпЛА типу “Шахед”. На той момент ударний безпілотник рухався в бік Дергачів. Проте “шахед” до Харкова не долетів. Але відбою тривоги не було. Близько 16:15 популярний моніторинговий канал TLk News попередив про загрозу атаки іншого безпілотника – “молнии”.
Вона залітала до міста з північного боку. Слідом у частині районів чули вибух.
Це вже друга “молния”, яка атакувала Харків протягом суботи, 13 грудня. Раніше про “приліт” інформував мер Ігор Терехов. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
