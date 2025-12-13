Live

По Харкову вдень 13 грудня вдарили БпЛА “Молния” – Терехов

Події 13:11   13.12.2025
Оксана Горун
По Харкову вдень 13 грудня вдарили БпЛА “Молния” – Терехов БпЛА “Молния”. Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info

У Харкові – “приліт”. Вдень до міста долетів російський безпілотник.

“Маємо попередні дані про влучання БАЛА типу “молния” у Шевченківському районі. Місце удару та наслідки уточнюються”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Тривогу через загрозу атаки “молнии” в місті оголосили о 12:49. Перед цим про небезпеку попереджали місцеві моніторингові канали.

Читайте також: Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)

Зазначимо, що вночі та вранці російська армія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог використав близько 30 ракет і понад 450 ударних дронів. Били по енергетиці. Основні цілі атаки були на півдні країни – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У цих регіонах зараз аварійні відключення електрики. У Харківській області діють погодинні графіки.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харкову вдень 13 грудня вдарили БпЛА “Молния” – Терехов
По Харкову вдень 13 грудня вдарили БпЛА “Молния” – Терехов
13.12.2025, 13:11
Масованого удару по енергетиці України завдала РФ 13 грудня: що відомо
Масованого удару по енергетиці України завдала РФ 13 грудня: що відомо
13.12.2025, 11:03
Під Харковом з’явиться “Австралія”: хто там житиме
Під Харковом з’явиться “Австралія”: хто там житиме
13.12.2025, 12:11
У Харкові провели виїзне засідання Кабміну: що вирішували
У Харкові провели виїзне засідання Кабміну: що вирішували
13.12.2025, 10:00
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
13.12.2025, 07:33
Чотири ракети та понад 20 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки
Чотири ракети та понад 20 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки
13.12.2025, 09:04

Новини за темою:

16.11.2025
Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
12.11.2025
Сьогодні 12 листопада 2025: який день в історії
02.11.2025
Як уберегтися від FPV-дрона – актуальні поради для харків’ян
29.10.2025
Понад 90 БпЛА «Молния» знищили на Харківщині за тиждень – Синєгубов (відео)
26.10.2025
Залучають «Молнии» для доставки FPV-дронів – мер Харкова про нову тактику РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По Харкову вдень 13 грудня вдарили БпЛА “Молния” – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2025 в 13:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – “приліт”. Вдень до міста долетів російський безпілотник".