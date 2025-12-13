По Харкову вдень 13 грудня вдарили БпЛА “Молния” – Терехов

У Харкові – “приліт”. Вдень до міста долетів російський безпілотник.

“Маємо попередні дані про влучання БАЛА типу “молния” у Шевченківському районі. Місце удару та наслідки уточнюються”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Тривогу через загрозу атаки “молнии” в місті оголосили о 12:49. Перед цим про небезпеку попереджали місцеві моніторингові канали.

Зазначимо, що вночі та вранці російська армія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог використав близько 30 ракет і понад 450 ударних дронів. Били по енергетиці. Основні цілі атаки були на півдні країни – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У цих регіонах зараз аварійні відключення електрики. У Харківській області діють погодинні графіки.