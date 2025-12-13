Второй взрыв за день слышали в Харькове: что это было

Около 16:20 13 декабря в Харькове слышали взрыв. Перед этим мониторинговые каналы информировали о движении в сторону города БпЛА типа «Молния».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по крыше административного здания в центре города — в Киевском районе.

Воздушная тревога в Харькове актуальна с 15:35 13 декабря. Ее объявили из-за угрозы атаки БпЛА типа «Шахед». На тот момент ударный беспилотник двигался в сторону Дергачей. Однако «Шахед» до Харькова не долетел. Но отбоя тревоги не было. Около 16:15 популярный мониторинговый канал TLk News предупредил об угрозе атаки другого беспилотника — «Молнии».

Она залетала в город с северной стороны. Следом в части районо слышали взрыв.

Это уже вторая «Молния», атаковавшая Харьков в течение субботы, 13 декабря. Ранее о «прилете» информировал мэр Игорь Терехов. Обошлось без разрушений и пострадавших.