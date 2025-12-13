Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження

ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 13 грудня опублікувало зведення про НП у регіоні за добу.

Загалом рятувальники Харківщини 29 разів виїжджали на різноманітні НП. У тому числі – вісім разів гасили пожежі, з яких шість виникли через російські обстріли. Ще тричі співробітники ДСНС обстежували місця “прильотів”. Але жителів регіону протягом доби довелося рятувати не лише від росіян, а й від самих себе.

“У місті Богодухів на місцевому ставку рятувальники врятували двох рибалок. Постраждалих із переохолодженням передали працівникам екстреної медичної допомоги”, – зазначили у зведенні.

Через російські обстріли в Харківській області були пожежі в Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Вдень 12 грудня регіон пережив масовану атаку ворожих БпЛА. Найбільш суттєвий “приліт” був по АЗС у Нововодолазькій громаді. Один із постраждалих, 62-річний співробітник заправки, помер у лікарні, ще шестеро постраждали. У Мерефі горів житловий будинок, постраждали троє. У Краснокутську та селі Плоске Куп’янського району виникли пожежі, але обійшлося без постраждалих.

“Вночі 13 грудня, внаслідок удару БпЛА у селищі Максимівка Богодухівського району у приватному житловому будинку на чотирьох власників горіли перекриття та квартири на загальній площі 55 кв. м”, – доповнили в ДСНС.

Також пожежа була в Лозовій, але не через обстріл. Вона виникла з побутових причин. Горіли речі в підвалі 4-поверхової офісної будівлі. Вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 15 людей. Одна жінка постраждала.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, в Харківській області – небезпечна погода. Патрульна поліція попередила жителів регіону про потужні пориви вітру. За повідомленнями місцевих мешканців, є факти падіння дерев на дороги.