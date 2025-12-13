Live

Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження

Події 08:35   13.12.2025
Оксана Горун
Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження Фото ілюстративне

ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 13 грудня опублікувало зведення про НП у регіоні за добу. 

Загалом рятувальники Харківщини 29 разів виїжджали на різноманітні НП. У тому числі – вісім разів гасили пожежі, з яких шість виникли через російські обстріли. Ще тричі співробітники ДСНС обстежували місця “прильотів”. Але жителів регіону протягом доби довелося рятувати не лише від росіян, а й від самих себе.

“У місті Богодухів на місцевому ставку рятувальники врятували двох рибалок. Постраждалих із переохолодженням передали працівникам екстреної медичної допомоги”, – зазначили у зведенні.

Через російські обстріли в Харківській області були пожежі в Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Вдень 12 грудня регіон пережив масовану атаку ворожих БпЛА. Найбільш суттєвий “приліт” був по АЗС у Нововодолазькій громаді. Один із постраждалих, 62-річний співробітник заправки, помер у лікарні, ще шестеро постраждали. У Мерефі горів житловий будинок, постраждали троє. У Краснокутську та селі Плоске Куп’янського району виникли пожежі, але обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Підірвали будинок: зачистку стратегічного мікрорайону Куп’янська показали в ЗСУ 📹

“Вночі 13 грудня, внаслідок удару БпЛА у селищі Максимівка Богодухівського району у приватному житловому будинку на чотирьох власників горіли перекриття та квартири на загальній площі 55 кв. м”, – доповнили в ДСНС.

Також пожежа була в Лозовій, але не через обстріл. Вона виникла з побутових причин. Горіли речі в підвалі 4-поверхової офісної будівлі. Вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 15 людей. Одна жінка постраждала.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, в Харківській області – небезпечна погода. Патрульна поліція попередила жителів регіону про потужні пориви вітру. За повідомленнями місцевих мешканців, є факти падіння дерев на дороги.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чотири ракети та понад 20 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки
Чотири ракети та понад 20 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки
13.12.2025, 09:04
Новини Харкова – головне 13 грудня: наслідки атаки БпЛА, потужний вітер
Новини Харкова – головне 13 грудня: наслідки атаки БпЛА, потужний вітер
13.12.2025, 09:10
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
13.12.2025, 07:33
Сьогодні 13 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
13.12.2025, 06:00
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
12.12.2025, 20:58
Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)
Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)
13.12.2025, 08:19

Новини за темою:

12.12.2025
Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)
12.12.2025
Четверо людей загинули через побутові пожежі на Харківщині – ДСНС
11.12.2025
Вранці росіяни атакували село на Харківщині – почалася пожежа (фото)
11.12.2025
Сьогодні в Барвінковому під час гасіння пожежі в домі знайшли тіла трьох людей
10.12.2025
Вночі через удар БпЛА на Харківщині горів навчальний заклад – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2025 в 08:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 13 грудня опублікувало зведення про НП у регіоні за добу".