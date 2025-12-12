Підірвали будинок: зачистку стратегічного мікрорайону Куп’янська показали ЗСУ

Зачистку від російських військових житлового масиву Ювілейний у Куп’янську показав 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» ЗСУ.

Як пояснили у підрозділі, мікрорайон Ювілейний має стратегічне значення для всієї оборони міста, оскільки перебуває на панівній висоті.

“Контроль над цією локацією означає контроль над Куп’янськом, – розповіли оборонці. – Коли ворожим диверсійним групам вдалося зайти углиб позицій Сил оборони і зайняти кілька багатоповерхівок на Ювілейному, ситуація стала небезпечною. Ворог почав загрожувати усій логістиці Сил оборони в Куп’янську. Використання ключового логістичного маршруту, який проходить через Ювілейний, опинилося під загрозою”.

Відео: 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» ЗСУ

Також, за інформацією захисників, росіяни почали накопичуватися в багатоповерхівках, і виникла реальна загроза захоплення міста.



“Штурмовики полку “Скеля” почали накопичуватися малими піхотними групами. Біля першої цілі – 20-й будинок. Звідси штурмові групи розпочинали ударно-пошукові дії. 9-й, 12-й, 17-й, 18-й будинки та дитячий садочок. У кожному будинку знаходився ворог. Найбільша група була у 18-му будинку. Після кількох спроб зачистити підвал було прийнято рішення встановити вибухівку на перших поверхах і обрушити весь будинок на голови окупантів. На цих кадрах наші воїни виходять з 9-поверхівки перед підривом – момент приведення в дію боєприпасів”, – розповідають у полку.

Внаслідок вибуху повністю склався один під’їзд, заблокувавши вихід з підвалу. Знищення основної групи супротивника відкрило шлях до подальшої зачистки всього житломасиву Ювілейний.

Як стало відомо 12 грудня, Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська: Кіндрашівку та Радьківку. Це підтвердило командування корпусу «Хартія» Нацгвардії України. Також звільнена низка кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад двісті окупантів. Участь в операції беруть підрозділи 92-ї штурмової бригади, Іноземного легіону ГУР Міноборони, 144-ї механізованої бригади, Сил спецоперацій, СБУ, поліції «КОРД». У заяві командування корпусу НГУ наголосили: «Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога». За оцінками аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили також село Мирове та взяли під вогневий контроль Голубівку. У Куп’янську ворог має декілька анклавів, де залишки загарбників наразі розшукують і винищують. На місце прибув президент Володимир Зеленський. Він записав відео на тлі стели на в’їзді. Зеленський наголосив, що сьогодні особливо важливо досягати успіхів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Президент відвідав Куп’янськ разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.