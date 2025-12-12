Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹

Зачистку от российских военных жилого массива Юбилейный в городе Купянск Харьковской области показал 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ.

Как пояснили в подразделении, микрорайон Юбилейный имеет стратегическое значение для всей обороны города, так как находится на господствующей высоте.

«Контроль над этой локацией означает контроль над Купянском, — рассказали защитники. — Когда вражеским диверсионным группам удалось зайти вглубь позиций Сил обороны и занять несколько многоэтажек на Юбилейном, ситуация стала опасной. Враг начал угрожать всей логистике Сил обороны в Купянске. Использование ключевого логистического маршрута, который проходит через Юбилейный, оказалось под угрозой».

Видео: 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ

Также, по информации защитников, россияне начали скапливаться в многоэтажках, возникла реальная угроза захвата города.

«Штурмовики полка «Скала» начали скапливаться небольшими пехотными группами. Возле первой цели – 20-й дом. Отсюда штурмовые группы начинали ударно-поисковые действия. 9-й, 12-й, 17-й, 18-й дома и детский сад. В каждом доме находился враг. Самая большая группа была в 18-м доме. После нескольких попыток зачистить подвал было принято решение установить взрывчатку на первых этажах и обрушить весь дом на головы оккупантов. На этих кадрах наши воины выходят из 9-этажки перед взрывом – момент приведения в действие боеприпасов», – рассказали в полку.

В результате взрыва полностью обрушился один подъезд, заблокировав выход из подвала. Уничтожение основной группы противника открыло путь к дальнейшей зачистке всего жилого массива Юбилейный.

Как стало известно 12 декабря, Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Кондрашовку и Радьковку. Это подтвердило командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины. Также освобожден ряд кварталов на севере Купянска. В окружении оказалось более двухсот оккупантов. В операции участвуют подразделения 92-й штурмовой бригады, Иностранного легиона ГУР Минобороны, 144-й механизированной бригады, Сил спецопераций, СБУ, полиции «КОРД». В заявлении командования корпуса НГУ подчеркнули: «Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага». По оценкам аналитиков DeepState, Силы обороны зачистили также село Мировое и взяли под огневой контроль Голубовку. В Купянске у врага есть несколько анклавов, где остатки захватчиков сейчас разыскивают и уничтожают. На место прибыл президент Владимир Зеленский. Он записал видео на фоне стелы на въезде. Зеленский подчеркнул, что сегодня особенно важно добиваться успехов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Президент посетил Купянск вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.