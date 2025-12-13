Live

Двух рыбаков спасли в Харьковской области: у них переохлаждение

Происшествия 08:35   13.12.2025
Оксана Горун
Двух рыбаков спасли в Харьковской области: у них переохлаждение Фото иллюстративное

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 13 декабря опубликовало сводку о ЧП в регионе за сутки. 

В целом спасатели Харьковщины 29 раз выезжали на различные ЧП. В том числе — восемь раз тушили пожары, из которых шесть возникли из-за российских обстрелов. Еще трижды сотрудники ГСЧС обследовали места «прилетов». Но жителей региона в течение этих суток пришлось спасать не только от россиян, но и от самих себя.

«В городе Богодухов на местном пруду спасатели спасли двух рыбаков. Пострадавшие с переохлаждением были переданы работникам экстренной медицинской помощи», — отметили в сводке.

Из-за российских обстрелов в Харьковской области были пожары в Харьковском, Богодуховском и Купянском районах. Днем 12 декабря регион пережил массированную атаку вражеских БпЛА. Наиболее существенный «прилет» был по АЗС в Нововодолажской громаде. Один из пострадавших, 62-летний сотрудник заправки, скончался в больнице, еще шесть человек пострадали. В Мерефе горел жилой дом, пострадали трое. В Краснокутске и селе Плоское Купянского района возникли пожары, но обошлось без пострадавших.

Читайте также: Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹

«Ночью 13 декабря, в результате удара БпЛА в поселке Максимовка Богодуховского района в частном жилом доме на четырех владельцев горели перекрытия и квартиры на общей площади 55 кв. м», — дополнили в ГСЧС.

Также пожар был в Лозовой, но не из-за обстрела. Он возник по бытовым причинам. Горели вещи в подвале 4-этажного офисного здания. Пожарные с помощью автолестницы спасли 15 человек. Одна женщина пострадала.

Напомним, сегодня, 13 декабря, в Харьковской области — опасная погода. Патрульная полиция предупредила жителей региона о мощных порывах ветра. По сообщениям местных жителей, есть факты падения деревьев на дороги.

Автор: Оксана Горун
