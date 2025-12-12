Купянск – наш, успех СОУ и визит Зеленского – итоги 12 декабря

Силы обороны освободили села вокруг Купянска, оккупанты – в окружении. 13-летний мальчик пережил в Купянске все бои и бомбардировки. РФ массированно атаковала БпЛА Харьковскую область: есть раненые. Мужчину посадят на 12 лет за поджог заживо сожительницы. 13 декабря дороги будут опасными из-за гололеда. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 декабря.

Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Кондрашовку и Радьковку

Это подтвердило командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины. Также освобожден ряд кварталов на севере Купянска. В окружении оказалось более двухсот оккупантов. В операции участвуют подразделения 92-й штурмовой бригады, Иностранного легиона ГУР Минобороны, 144-й механизированной бригады, Сил спецопераций, СБУ, полиции «КОРД». В заявлении командования корпуса НГУ подчеркнули: «Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага». 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ показал зачистку стратегического жилмассива Юбилейный в Купянске. По оценкам аналитиков DeepState, Силы обороны зачистили также село Мировое и взяли под огневой контроль Голубовку. В Купянске у врага есть несколько анклавов, где остатки захватчиков сейчас разыскивают и уничтожают. На место прибыл президент Владимир Зеленский. Он записал видео на фоне стелы на въезде. Зеленский подчеркнул, что сегодня особенно важно добиваться успехов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Президент посетил Купянск вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

<br />

Его отец скрывал сына от принудительной эвакуации. Сейчас семью все-таки вывезли – только после того, как из-за обстрела сгорел их дом. В Нацполиции Харьковщины отметили, что мужчина имеет статус отца-одиночки. На него составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

«Прилеты» были в Нововодолажской, Мерефянской, Краснокутской и Великобурлукской громадах, сообщила пресс-служба ГСЧС. В Мерефе пострадал один человек. Еще шестеро получили ранения и острую реакцию на стресс в Нововодолажской громаде. Там «прилетело» по АЗС в селе Павловка. По данным полиции, в тяжелом состоянии находится 62-летний работник заправки.

Суд признал мужчину виновным в убийстве собственной сожительницы, совершенном с особой жестокостью. Преступление произошло в декабре прошлого года в Лозовском районе. Во время пьяной ссоры мужчина вылил на женщину бутылку с бензином – и поджег ее. Она скончалась в больнице от многочисленных ожогов. Суд учел, что обвиняемый пытался потушить пламя и вызвал на помощь соседей, отметили в облпрокуратуре.

Региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что на дорогах региона будет гололед. Также ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду и гололед. По прогнозу, в течение суток будет морозно – от -1 до -6 градусов. Также тепло не будет и в воскресенье – ночью до -8, днем – от 0 до 5 мороза.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Рыбу и моллюсков вынесет волна: что ждет Печенежское водохранилище при подрыве

«Украина делает все, чтобы завершить войну достойно» — Зеленский в Купянске 📹

«Не отличаемся от всей Украины» — Терехов о ситуации со светом в Харькове