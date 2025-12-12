Сжег заживо сожительницу: житель Харьковщины сядет в тюрьму на 12 лет

Приговор получил житель Лозовщины. В суде правоохранители доказали, что мужчина сжег заживо свою сожительницу.

Трагедия произошла в селе Башиловка в декабре 2024 года, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Дома между парой возникла ссора.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил бутылку с бензином и вылил его на одежду женщины, после чего поджег. Сначала занялась одежда потерпевшей, затем возник пожар в доме. Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. От полученных ожогов она умерла», – рассказали правоохранители.

Мужчину задержали. Во время обыска у него обнаружили каннабис, который фигурант сорвал на кладбище, а впоследствии высушил и перетер в домашних условиях для дальнейшего употребления, отметили в прокуратуре.

Суд учел, что мужчина пытался погасить огонь, спасти потерпевшую и вызвал на помощь соседей. Правоохранители говорят: он активно способствовал расследованию и рассказал обо всех обстоятельствах.

Его признали виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении наркотических средств. Он проведет в тюрьме 12 лет.