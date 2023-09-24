«Погибли маленькие котики»: в Киеве сгорел приют, подозревают подрыв (видео)

В Киеве вечером 23 сентября сгорел приют «Котобаза» на улице Академика Заболотного, 76А. Погибли десятки животных. Трех котят отвезли в реанимацию.

Как сообщали в столичных Telegram-каналах, пожару предшествовал взрыв, и на место выезжали полиция и бойцы ГСЧС.

На странице приюта в Facebook отмечается, что они занимались 87 взрослыми котами и 35 котятами — кормили и лечили.

«Взорвали Котохату — обустроенный дом для котиков. Предварительно, погибло/пострадало около 60 животных… Погибли маленькие котики. Многие разбежались, но сейчас начинают возвращаться, а там пожарище», — сообщили в Instagram приюта.

Позже в сторис уточнили, что часть животных находилась на улице и выжила. Этих котов разобрали местные жители.

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Видео: соцсети

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 299 УКУ (жестокое обращение с животными). Как сообщили в Нацполиции, в приюте находилось около 60 котов, 7 из которых погибли в результате пожара. Остальные с ожогами доставлены в ветклинику.

В 2020 году СМИ сообщали о конфликте между местными жителями из-за данного приюта. На место выезжали представители Нацкорпуса, которые предупредили, что если с животными опять будут плохо обращаться, они разберутся с обидчиками.