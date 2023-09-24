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“Загинули малі котики”: у Києві згорів притулок, підозрюють підрив (відео)

Події 15:01   24.09.2023
Олена Нагорна
“Загинули малі котики”: у Києві згорів притулок, підозрюють підрив (відео)

У Києві ввечері 23 вересня згорів притулок “Котобаза”, що на вулиці Академіка Заболотного, 76А. Загинули десятки тварин. Трьох кошенят відвезли до реанімації.

Як повідомляли у столичних телеграм-каналах, пожежі передував вибух, і на місце виїжджали поліція та бійці ДСНС.

На сторінці притулку у фейсбуці зазначається, що вони опікувалися 87 дорослими котами та 35 кошенятами – годували та лікували.

“Підірвали Котохату – облаштований будинок для котиків. Попередньо, загинуло/постраждало близько 60 тварин… Загинули малі котики. Багато розбіглись, але зараз починають повертатись, а там згарище”, – повідомили в інстаграмі притулку.

Пізніше у сторіз уточнили, що частина тварин знаходилася на вулиці та вижила. Цих котів розібрали місцеві мешканці.

Обережно, чутливий контент

Відео: соцмережі

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У 2020 році ЗМІ повідомляли про конфлікт між місцевими жителями через цей притулок. На місце виїжджали представники Нацкорпусу, які попередили, що якщо з тваринами погано поводитимуться, вони розберуться з кривдниками.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 15:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Києві ввечері 23 вересня згорів притулок “Котобаза”, що на вулиці Академіка Заболотного, 76А. Загинули десятки тварин. Трьох кошенят відвезли до реанімації.".