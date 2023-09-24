“Загинули малі котики”: у Києві згорів притулок, підозрюють підрив (відео)
У Києві ввечері 23 вересня згорів притулок “Котобаза”, що на вулиці Академіка Заболотного, 76А. Загинули десятки тварин. Трьох кошенят відвезли до реанімації.
Як повідомляли у столичних телеграм-каналах, пожежі передував вибух, і на місце виїжджали поліція та бійці ДСНС.
На сторінці притулку у фейсбуці зазначається, що вони опікувалися 87 дорослими котами та 35 кошенятами – годували та лікували.
“Підірвали Котохату – облаштований будинок для котиків. Попередньо, загинуло/постраждало близько 60 тварин… Загинули малі котики. Багато розбіглись, але зараз починають повертатись, а там згарище”, – повідомили в інстаграмі притулку.
Пізніше у сторіз уточнили, що частина тварин знаходилася на вулиці та вижила. Цих котів розібрали місцеві мешканці.
Обережно, чутливий контент
Відео: соцмережі
Читайте також: Їм треба спілкування з людьми: у Харкові є контактний центр з котами з фронту
У 2020 році ЗМІ повідомляли про конфлікт між місцевими жителями через цей притулок. На місце виїжджали представники Нацкорпусу, які попередили, що якщо з тваринами погано поводитимуться, вони розберуться з кривдниками.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Загинули малі котики”: у Києві згорів притулок, підозрюють підрив (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 15:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Києві ввечері 23 вересня згорів притулок “Котобаза”, що на вулиці Академіка Заболотного, 76А. Загинули десятки тварин. Трьох кошенят відвезли до реанімації.".