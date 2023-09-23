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Їм треба спілкування з людьми: у Харкові є контактний центр з котами з фронту

Суспільство 20:17   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Їм треба спілкування з людьми: у Харкові є контактний центр з котами з фронту Фото надані ГО «Порятунок тварин Харків»

У Харкові працює контактний реабілітаційний центр «Маленький принц», де кожен охочий може провести час з котами, яких вивезли з лінії фронту.

Про це повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків», передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Відкрили в січні цього року. В нас була потреба в тому, де ми будемо перетримувати котиків, бо наш притулок зруйнований. Постаралися створити котикам максимально домашні умови. Врятувати, вивезти тварину з зони бойових дій – це тільки перший етап, другий – це відновлення, яке дуже необхідне для тварин. Їм потрібно спілкування з людьми», – розповіла представниця ГО Ярина Вінтонюк.

Вінтонюк зазначила, що ідею подали військові.

«Коли до нас завітали військові, ми побачили їхню дуже позитивну реакцію на котиків і у нас виникла ця ідея, що потрібно з’єднати цих котиків з людьми. Приїжджають до нас групи з дитсадка, з волонтерських центрів також, військові до нас приходять», – додали в ГО.

Крім котиків, в центрі знаходяться й евакуйовані з Костянтинівки рибки. Контактний  центр працює чотири дні на тиждень: вівторок, четвер, п’ятницю та суботу з 12:00 до 18:00, за попереднім дзвінком по номеру +380662320662.

«Крім того, що можна прийти в гості до котиків, їх можна усиновити», – сказала Вінтонюк.

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Фото надані ГО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 20:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працює контактний реабілітаційний центр «Маленький принц», де кожен охочий може провести час з котами, яких вивезли з лінії фронту.".