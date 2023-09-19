У Харкові врятували кошеня, яке кілька днів просиділо в авто (відео)
Небайдужі люди знайшли налякане кошеня Нолу, яке застрягло в покинутій машині й просиділо там кілька днів.
Про це повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».
За словами небайдужих, тварину, ймовірно, вже бачили й інші люди, бо на авто була записка: «у вас в машині застряг кіт».
Аби врятувати Нолу небайдужі люди звернулися до зооволонтерів.
Після того, як кошеня витягли з автівки, Нолу всиновила одна з дівчат, які її рятували.
Читайте також: “Господи, не дай мені умерти, бо хто їх напоїть”: доля тварин у Харкові
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові врятували кошеня, яке кілька днів просиділо в авто (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небайдужі люди знайшли налякане кошеня Нолу, яке застрягло в покинутій машині й просиділо там кілька днів.".