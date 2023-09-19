У Харкові врятували кошеня, яке кілька днів просиділо в авто (відео)

Небайдужі люди знайшли налякане кошеня Нолу, яке застрягло в покинутій машині й просиділо там кілька днів.

Про це повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

За словами небайдужих, тварину, ймовірно, вже бачили й інші люди, бо на авто була записка: «у вас в машині застряг кіт».

Аби врятувати Нолу небайдужі люди звернулися до зооволонтерів.

Після того, як кошеня витягли з автівки, Нолу всиновила одна з дівчат, які її рятували.