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В Харькове спасли котенка, который несколько дней просидел в авто (видео)

Общество 11:38   19.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове спасли котенка, который несколько дней просидел в авто (видео)

Неравнодушные люди нашли напуганного котенка Нолу, застрявшего в заброшенной машине и просидевшего там несколько дней.

Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

По словам неравнодушных, животное, вероятно, уже видели и другие люди, потому что на авто была записка: «у вас в машине застрял кот».

Чтобы спасти Нолу, неравнодушные люди обратились к зооволонтерам.

После того как котенка вытащили из автомобиля, Нолу усыновила одна из девушек, которая спасала животное.

Читайте также: «Господи, не дай мне умереть, иначе кто их напоит»: судьба животных в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неравнодушные люди нашли напуганного котенка Нолу, застрявшего в заброшенной машине и просидевшего там несколько дней.".