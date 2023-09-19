В Харькове спасли котенка, который несколько дней просидел в авто (видео)
Неравнодушные люди нашли напуганного котенка Нолу, застрявшего в заброшенной машине и просидевшего там несколько дней.
Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».
По словам неравнодушных, животное, вероятно, уже видели и другие люди, потому что на авто была записка: «у вас в машине застрял кот».
Чтобы спасти Нолу, неравнодушные люди обратились к зооволонтерам.
После того как котенка вытащили из автомобиля, Нолу усыновила одна из девушек, которая спасала животное.
Читайте также: «Господи, не дай мне умереть, иначе кто их напоит»: судьба животных в Харькове
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове спасли котенка, который несколько дней просидел в авто (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неравнодушные люди нашли напуганного котенка Нолу, застрявшего в заброшенной машине и просидевшего там несколько дней.".