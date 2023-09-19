В Харькове спасли котенка, который несколько дней просидел в авто (видео)

Неравнодушные люди нашли напуганного котенка Нолу, застрявшего в заброшенной машине и просидевшего там несколько дней.

Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

По словам неравнодушных, животное, вероятно, уже видели и другие люди, потому что на авто была записка: «у вас в машине застрял кот».

Чтобы спасти Нолу, неравнодушные люди обратились к зооволонтерам.

После того как котенка вытащили из автомобиля, Нолу усыновила одна из девушек, которая спасала животное.