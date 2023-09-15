«Господи, не дай мне умереть, иначе кто их напоит»: судьба животных в Харькове

В Харькове одним из последствий полномасштабной войны стало резкое увеличение количества бездомных животных. Их спасают волонтеры, коммунальные службы и небезразличные жители. Что происходило в первые дни войны и как обстоят дела с «хвостатым населением» сейчас — в материале МГ «Объектив».

«Больше всего меня поразило количество брошенных кошек. Их только в моем районе сотни», — говорит писательница и волонтер Юлия Илюха, которая недавно вернулась в Харьков после более чем годичного отсутствия.

Ее микрорайон – печально известная Северная Салтовка, которая три месяца была линией фронта между россиянами и украинскими защитниками. Об этом напоминают окопы, выжженные и разрушенные дома. И уйма беспризорных кошек. Хотя с котами такая картина – по всему городу.

Собаки, хомячки и даже волк

В первые недели полномасштабного вторжения животные часто оказывались без попечения: владельцы убегали и наспех отдавали своих любимцев соседям или знакомым. А те, когда тоже не выдерживали и уезжали, оставляли животных где придется. Овчарки, алабаи, хаски гоняли по дворам у домов и просто по улицам, — вспоминает начало войны представительница общественной организации «Спасение животных Харьков» Ярина Винтонюк.

«Картина тех дней: бежит овчарка и просто падает обессиленная в лужу, потому что всюду ищет своего хозяина. Таких случаев было много, в каждом уголке Харькова. Но даже когда город бомбили, были люди, пытавшиеся спасти животных. Мы выставляли сообщения о потерянной или раненой собаке, или кошке – и уже через минуту была реакция от харьковчан. Люди под обстрелами забирали животных с улиц, брали к себе на передержку», – вспоминает Ярина Винтонюк.

Одним из таких неравнодушных отчаянных спасателей стала Наталья Пастернак с Северной Салтовки, которая в разбитом россиянами микрорайоне заботилась о заброшенных хозяевами животных.

В доме этой женщины на улице Натальи Ужвий после мощных обстрелов остались всего два человека. Окна в квартирах от взрывов вылетели, поэтому они спустились жить в подвал.

«И эта женщина кормила всех кошек, отовсюду прибившихся к ее дому. Мы передавали корм животным, а Наталья обустроила в подвале приют для четвероногих – настелила им из одеял и пледов лежанки, лечила, носила им воду из источника», — рассказала Ярина Винтонюк.

«Набирала воду в бутылку, бежала с ней под обстрелами и говорила: «Господи, помоги мне, не дай мне умереть, потому что кто их напоит, если меня не станет», – вспоминает весну 2022 года Наталья Пастернак.

Всего с начала войны ОО «Спасение животных Харьков» эвакуировало более 10 тысяч животных. Сначала спасали в Харькове, потом – уже в Харьковской области, Донецкой и Луганщине. После того как взорвали дамбу, добавилась Херсонщина.

Кроме кошек и собак среди спасенных любимцев около 15% – это маленькие декоративные животные и птицы. Их было немало в первые недели войны, когда на Салтовке из закрытых квартир доставали шиншилл, кроликов, морских свинок и попугаев.

«Однажды мы волка эвакуировали с Пятихаток. Он вырос с людьми, и его невозможно было просто отпустить в лес, он бы погиб. И наши волонтеры его вывезли, хотя и не сразу, потому что вокруг бегали российские ДРГ», – рассказывает Ярина.

В эвакуационный поезд не пускали с животными

Кроме районов, где россияне пытались прорваться, в первый месяц войны настоящим местом боли стал железнодорожный вокзал Харькова. Люди часами, иногда целый день ждали эвакуационного поезда, и когда его наконец подавали в перрон, то оказывалось, что в вагон не пускали с животными.

«Поэтому, к сожалению, многие животные остались на вокзале. Кому-то открыли клетку, кого-то оставили прямо в переноске. А когда нас вызвали на вокзал, чтобы мы забрали собак или кошек, наших ребят-волонтеров не пускали на перрон, как и всех других мужчин, которым не разрешали садиться в поезда», — рассказывает представитель общественной организации «Спасение животных Харьков».

В то время было довольно трудно вести учет, потому что прежде всего спасали животных с вокзала, говорит Ольга Голубева, представитель харьковского городского КП «Центр обращения с животными».

«Собак и кошек забирали не только мы, а неравнодушные люди. Нам тогда удалось спасти с харьковского вокзала около 20 собак и 15 кошек», – вспоминает Ольга Голубева.

В один из таких дней волонтеры получили сообщение от уехавшего из Харькова на эвакуационном поезде студента-иностранца. Парень был в отчаянии, потому что его заставили оставить любимого пекинеса на перроне – просто не разрешили взять любимца с собой в вагон. И он умолял разыскать собаку, потому что без присмотра она погибнет.

Волонтеры везде размещали объявления, и оказалось, что пекинес нашел военный. Офицер садился в поезд, увидел растерянную собаку на перроне и забрал ее с собой.

«Заявок на эвакуацию больше, чем на усыновление»

Но таких замечательных историй спасения не так уж много, говорит Ярина Винтонюк.

«У нас больше заявок на эвакуацию, чем на усыновление. Многие люди, которые сами уехали из дома, не могут арендовать жилье с животными», — объясняет девушка.

Сейчас в харьковском приюте ОО «Спасение животных Харьков» – более тысячи животных, преимущественно собаки и кошки. Для сравнения – в муниципальном приюте КП «Центр обращения с животными» находится вдвое меньше животных – около 400 собак и 80 кошек.

«Конечно, люди сейчас берут в семьи меньше животных, чем в мирное время, но с каждым месяцем число пристроенных хвостиков растет. В 2022 году устройство возобновилось только в апреле, когда харьковчане начали возвращаться домой. Кошек и собак берут в квартиры и в частный сектор. Часто наших животных выбирают именно жители области, потому что наши собаки и кошки стерилизованы и не будет проблем с нежелательным потомством», — рассказывает Ольга Голубева, представитель КП «Центр обращения с животными».

Но среди четырехлапых жителей муниципального приюта есть не только потерянные животные, но и собаки военных ВСУ, которые сейчас защищают Украину.

«Пес Рекс пережил оккупацию Балаклеи, затем находился на позициях со своим хозяином, который служит в рядах ВСУ. Там собака была тяжело ранена, и сейчас Рекс находится у нас на реабилитации после сложной операции, пока его хозяин воюет», — знакомит с Рексом Голубева.

Вообще животные с передовой – частые гости приютов для животных. Их привозят если не волонтеры, то военные. Кот по кличке Бойкот пережил оккупацию и до недавнего времени жил в блиндаже рядом с солдатами ВСУ. Но от окопной жизни и постоянных обстрелов глаза кота инфицировались и животное начало терять зрение. И хотя военный медик пытался помочь коту, но не имел нужных именно для четырехлапого лекарств. В конце концов в январе передал кота в харьковский городской приют, чтобы его спасли и нашли семью боевому товарищу. А уже в марте Бойкот поехал к новым владельцам и даже «завел» свою страницу в Instagram.

Эвакуированным животным ищут семьи за границей

А общественной организации, кроме земляков, активно помогают иностранцы. Эта традиция сложилась еще в первые дни полномасштабной войны, когда пришлось срочно эвакуировать животных из приюта.

«Наш приют 7 марта 2022 года россияне разрушили ракетами. Тогда погибли семь собак, десять сбежали из разбитых вольеров в лес, но потом вернулись. И после атаки россиян на приют военные ВСУ сказали, что у нас есть семь дней на эвакуацию животных. Мы тогда получили помощь от всего мира – к нам приехали англичане, помогли часть собак транспортировать. Иностранцы вывезли животных преимущественно за границу, другую часть приняли ставшие нам друзьями приюты в Днепре, Ивано-Франковске», — вспоминает представительница общественной организации «Спасение животных Харьков» Ярина Винтонюк.

Теперь международная ассоциация «Пэта Дойчланд» из Германии регулярно помогает харьковским зоозащитникам деньгами и кормами. Немцы также познакомили харьковчан с приютами в Германии, куда можно было увезти животных. Польская организация также ежемесячно забирает на устройство по 10 котиков или собачек.

Тем не менее потребность в «усыновлении» пока существенная.

Что касается тех животных, которые постоянно находятся на попечении волонтеров, то им нашли «работу». Да еще и не какую-нибудь.

«У нас есть так называемый «Кошачий центр», куда мы приглашаем военных для реабилитации. Это взаимная реабилитация для военных, детей и котиков, также нуждающихся в общении с человеком. В этом центре также находятся 500 аквариумных рыбок, которых мы эвакуировали из Константиновки», – рассказала Винтонюк.

В целом и волонтеры, и сотрудники муниципального центра, и обычные харьковчане признают: помощь бездомным животным в Харькове будет нужна в постоянном режиме длительное время, чтобы хотя бы вернуть ситуацию к «довоенной стадии» (хотя и тогда она не была идеальной). Однако оптимизма в городе не теряют и подчеркивают: даже брошенные хозяевами хвостатые не будут одиноки.