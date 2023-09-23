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Им нужно общение с людьми: в Харькове есть контактный центр с котами с фронта

Общество 20:17   23.09.2023
Виктория Яковенко
Им нужно общение с людьми: в Харькове есть контактный центр с котами с фронта Фото предоставлены ОО «Порятунок тварин Харків»

В Харькове работает контактный реабилитационный центр «Маленький принц», где каждый желающий может провести время с котами, которых вывезли с линии фронта.

Об этом сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків», передает корреспондент МГ «Объектив».

«Открыли в январе этого года. У нас была потребность в том, где мы будем передерживать котиков, так как наш приют разрушен. Постарались создать котикам максимально домашние условия. Спасти, вывезти животное из зоны боевых действий – это только первый этап, второй – это восстановление, которое очень необходимо для животных. Им нужно общение с людьми», – рассказала представительница ОО Ярина Винтонюк.

Винтонюк отметила, что идею подали военные.

«Когда к нам пришли военные, мы увидели их очень положительную реакцию на котиков и у нас возникла эта идея — что нужно соединить этих котиков с людьми. Приезжают к нам группы из детсада, из волонтерских центров тоже, военные к нам приходят», — добавили в ОО.

Кроме котиков, в центре находятся и эвакуированные из Константиновки рыбки. Контактный центр работает четыре дня в неделю: вторник, четверг, пятницу и субботу с 12:00 до 18:00, по предварительному звонку по номеру +380662320662.

«Кроме того, что можно прийти в гости к котикам, их можно усыновить», – сказала Винтонюк.

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Фото предоставлены ОО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 20:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работает контактный реабилитационный центр «Маленький принц», где каждый желающий может провести время с котами, которых вывезли с линии фронта.".