Им нужно общение с людьми: в Харькове есть контактный центр с котами с фронта
В Харькове работает контактный реабилитационный центр «Маленький принц», где каждый желающий может провести время с котами, которых вывезли с линии фронта.
Об этом сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків», передает корреспондент МГ «Объектив».
«Открыли в январе этого года. У нас была потребность в том, где мы будем передерживать котиков, так как наш приют разрушен. Постарались создать котикам максимально домашние условия. Спасти, вывезти животное из зоны боевых действий – это только первый этап, второй – это восстановление, которое очень необходимо для животных. Им нужно общение с людьми», – рассказала представительница ОО Ярина Винтонюк.
Винтонюк отметила, что идею подали военные.
«Когда к нам пришли военные, мы увидели их очень положительную реакцию на котиков и у нас возникла эта идея — что нужно соединить этих котиков с людьми. Приезжают к нам группы из детсада, из волонтерских центров тоже, военные к нам приходят», — добавили в ОО.
Кроме котиков, в центре находятся и эвакуированные из Константиновки рыбки. Контактный центр работает четыре дня в неделю: вторник, четверг, пятницу и субботу с 12:00 до 18:00, по предварительному звонку по номеру +380662320662.
«Кроме того, что можно прийти в гости к котикам, их можно усыновить», – сказала Винтонюк.
Читайте также: 10,5 тысячи спасенных жизней: как харьковчане вывозят животных из военного ада
Новости по теме:
Вы читали новость: «Им нужно общение с людьми: в Харькове есть контактный центр с котами с фронта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 20:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работает контактный реабилитационный центр «Маленький принц», где каждый желающий может провести время с котами, которых вывезли с линии фронта.".