Дроны пограничников ударили по ББМ оккупантов на окраине Волчанска (видео)
На окраине города Волчанск на Харьковщине пограничники ударными БпЛА атаковали боевую бронированную машину россиян.
«Один сброс открывает «мангал», а второй превращает ББМ в металлолом», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, волчанск, гпсу, дрони, дроны, пограничники, сожгли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На окраине города Волчанск на Харьковщине пограничники ударными БпЛА атаковали боевую бронированную машину россиян.".