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Дроны пограничников ударили по ББМ оккупантов на окраине Волчанска (видео)

Общество 15:54   15.05.2024
Виктория Яковенко
Дроны пограничников ударили по ББМ оккупантов на окраине Волчанска (видео)

На окраине города Волчанск на Харьковщине пограничники ударными БпЛА атаковали боевую бронированную машину россиян.

«Один сброс открывает «мангал», а второй превращает ББМ в металлолом», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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Дроны пограничников ударили по ББМ оккупантов на окраине Волчанска (видео)
Дроны пограничников ударили по ББМ оккупантов на окраине Волчанска (видео)
15.05.2024, 15:54

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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На окраине города Волчанск на Харьковщине пограничники ударными БпЛА атаковали боевую бронированную машину россиян.".