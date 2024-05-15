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Дрони прикордонників вдарили по ББМ окупантів на околиці Вовчанська (відео)

Суспільство 15:54   15.05.2024
Вікторія Яковенко
Дрони прикордонників вдарили по ББМ окупантів на околиці Вовчанська (відео)

На околиці міста Вовчанськ на Харківщині прикордонники ударними БпЛА атакували бойову броньовану машину росіян.

«Один скид відкриває «мангал», а другий перетворює ББМ на металобрухт», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На околиці міста Вовчанськ на Харківщині прикордонники ударними БпЛА атакували бойову броньовану машину росіян.".