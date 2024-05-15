Дрони прикордонників вдарили по ББМ окупантів на околиці Вовчанська (відео)
На околиці міста Вовчанськ на Харківщині прикордонники ударними БпЛА атакували бойову броньовану машину росіян.
«Один скид відкриває «мангал», а другий перетворює ББМ на металобрухт», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, вовчанськ, гпсу, дрони, пограничники, сожгли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На околиці міста Вовчанськ на Харківщині прикордонники ударними БпЛА атакували бойову броньовану машину росіян.".