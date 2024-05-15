У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео)
Фото: ілюстративне
Український журналіст Юрій Бутусов 15 травня опублікував відео знищення російських танків у місті Вовчанськ на Харківщині.
«Годину тому воїни 57-ї та 71-ї бригад ЗСУ відбили першу танкову атаку росіян безпосередньо у Вовчанську», – написав Бутусов близько 13:00.
За його даними, у місті знищили два російських танки Т-72.
«Дрони, які вся країна і багато міст та громад направляють на Харківський напрямок – працюють в руках наших воїнів на захист Вовчанську. І скоро дронів буде значно більше», – додав Бутусов.
Відео 18+, присутня ненормативна лексика.
Читайте також: Ворог стверджує, що Вовчанськ під його контролем: у ХОВА спростували ІПсО РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, Бутусов, вовчанськ, дрони, ЗСУ, танки, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст Юрій Бутусов 15 травня опублікував відео знищення російських танків у місті Вовчанськ на Харківщині.".