У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео)

Український журналіст Юрій Бутусов 15 травня опублікував відео знищення російських танків у місті Вовчанськ на Харківщині.

«Годину тому воїни 57-ї та 71-ї бригад ЗСУ відбили першу танкову атаку росіян безпосередньо у Вовчанську», – написав Бутусов близько 13:00.

За його даними, у місті знищили два російських танки Т-72.

«Дрони, які вся країна і багато міст та громад направляють на Харківський напрямок – працюють в руках наших воїнів на захист Вовчанську. І скоро дронів буде значно більше», – додав Бутусов.

Відео 18+, присутня ненормативна лексика.