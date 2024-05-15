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У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео)

Суспільство 14:25   15.05.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео) Фото: ілюстративне

Український журналіст Юрій Бутусов 15 травня опублікував відео знищення російських танків у місті Вовчанськ на Харківщині.

«Годину тому воїни 57-ї та 71-ї бригад ЗСУ відбили першу танкову атаку росіян безпосередньо у Вовчанську», – написав Бутусов близько 13:00.

За його даними, у місті знищили два російських танки Т-72.

«Дрони, які вся країна і багато міст та громад направляють на Харківський напрямок – працюють в руках наших воїнів на захист Вовчанську. І скоро дронів буде значно більше», – додав Бутусов.

Відео 18+, присутня ненормативна лексика.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст Юрій Бутусов 15 травня опублікував відео знищення російських танків у місті Вовчанськ на Харківщині.".